Podezřelé z odpálení bankomatu v pražských Kunraticích zadrželi v Rumunsku

Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadržení v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestných činů na Slovensku. Cizincům hrozí až osmileté vězení.
„Celkem jsou zadrženy tři osoby, a to cizinci ve věku 30, 33 a 36 let, kteří jsou v současné chvíli ve vydávací vazbě v Rumunsku, odkud budou v rámci extradice převezeni na Slovensko, a poté poputují po odpykání trestu do České republiky,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Bankomat v obchodním centru v Dobronické ulici odpálili pachatelé v noci na 7. května. Ukradli z něj 300 tisíc korun, celkem podle Hrdiny způsobili škodu přes 900 tisíc korun. Případ si převzali detektivové, kteří čin propojili s předchozím podobným případem v Česku. Jednoho z podezřelých se jim podařilo identifikovat, se ztotožněním druhého pomohli rumunští policisté.
Čeští vyšetřovatelé začali na případu podle Hrdiny spolupracovat i se slovenskými kolegy, a to poté, co v Bratislavě v červnu vybuchly dva bankomaty a provedení činu a popisy pachatelů byly stejné jako v tuzemsku. Policisté monitorovali pohyb podezřelých na území schengenského prostoru a z Rumunska dostali informaci o tom, že oba podezřelí míří znovu na Slovensko.
„Dva dny poté, co podezřelí přejeli hranice Schengenu, došlo k dalšímu skutku vloupání do bankomatu v Bratislavě, kdy se slovenským kolegům sice nepodařilo podezřelé zadržet na jejich území, ale podařilo se to kolegům z Rumunska při přejezdu maďarsko-rumunských hranic,“ popsal Hrdina.
Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů
O Velikonocích pražští kriminalisté řešili případ, při kterém pachatelé s použitím pyrotechniky poškodili dva bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici. Poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. O týden později policisté zadrželi a obvinili z krádeže vloupáním tři cizince, všichni skončili ve vazbě.
Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.