Policie pátrá po pachatelích, kteří odpálili bankomat v Praze 4

V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích někdo brzo ráno odpálil bankomat. Oznámila to policie, která pátrá po pachatelích na síti X. Do akce se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena, nikdo nebyl zraněn.
K incidentu došlo v Dobronické ulici. „Kolik peněz se pachatelům podařilo odcizit, zjišťujeme,“ uvedl mluvčí policie Richard Hrdina. Případ se podle něj stal kolem 3:30 v Obchodním centru Kunratice.
Velikonoční incident v Opatovské
Podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě o Velikonocích, kdy pachatelé s použitím pyrotechniky poškodili dva bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici. Poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. O týden později policisté zadrželi a později obvinili z krádeže vloupáním tři cizince, všichni skončili ve vazbě.
Pachatelé tehdy zničili dva bankomaty umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra Opatovská. Jeden byl České spořitelny, druhý Komerční banky. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. Incident částečně omezil provoz obchodního centra.
Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.
Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.
