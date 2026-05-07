Policie pátrá po pachatelích, kteří odpálili bankomat v Praze 4


7. 5. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK

V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích někdo brzo ráno odpálil bankomat. Oznámila to policie, která pátrá po pachatelích na síti X. Do akce se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena, nikdo nebyl zraněn.

K incidentu došlo v Dobronické ulici. „Kolik peněz se pachatelům podařilo odcizit, zjišťujeme,“ uvedl mluvčí policie Richard Hrdina. Případ se podle něj stal kolem 3:30 v Obchodním centru Kunratice.

Velikonoční incident v Opatovské

Podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě o Velikonocích, kdy pachatelé s použitím pyrotechniky poškodili dva bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici. Poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. O týden později policisté zadrželi a později obvinili z krádeže vloupáním tři cizince, všichni skončili ve vazbě.

Pachatelé tehdy zničili dva bankomaty umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra Opatovská. Jeden byl České spořitelny, druhý Komerční banky. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. Incident částečně omezil provoz obchodního centra.

Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.

Tři zadržení za krádež bankomatů v Praze skončili ve vazbě, čtvrtý je svědkem
Vykradené bankomaty v Praze 4

Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.

Výběr redakce

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

před 1 hhodinou
Umělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

před 2 hhodinami
Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

před 2 hhodinami
Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie pátrá po pachatelích, kteří odpálili bankomat v Praze 4

V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích někdo brzo ráno odpálil bankomat. Oznámila to policie, která pátrá po pachatelích na síti X. Do akce se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena, nikdo nebyl zraněn.
08:07Aktualizovánopřed 7 mminutami

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu na druhý

Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý. Od soboty, kdy požár v národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na třetí, v oblasti pokračují v zásahu. Poté, co vyhlásí likvidaci požáru a ukončení zásahu, požářiště předají správě národního parku.
před 1 hhodinou

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Navrhuje vzít jim možnost zavázat nižší instanci k tomu, jak má rozhodnout. Právě to se stalo v kauze Čapí hnízdo. Opozice vidí za postupem resortu snahu zabránit možnému budoucímu potrestání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr Jeroným Tejc (za ANO) krok hájí tím, že po něm volají obhájci.
před 1 hhodinou

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Sněmovní opozice zamezila zahájení závěrečného schvalování vládní novely k rozpočtům. K návrhu, jehož hlavní částí je formální vynětí řady státních výdajů z deficitu rozpočtu, se poslanci vrátí příští středu. Poslanci odhlasovali odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, novelu ještě posoudí Senát. Do závěrečného schvalování pak poslali zavedení předporodního rodičovského příspěvku. Sněmovna nepokračovala v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Schůzi podle dohod klubů ukončila.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Přes noc zůstane na místě pět dobrovolných jednotek a hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje, řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Senátoři odmítli snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Horní komora podpořila novelu, která má zejména lidem se zrakovým postižením zvýšit komfort při volbách s výjimkou komunálních.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoPovinnou kastraci toulavých koček podpořila vláda, samosprávy mají výhrady

Obce zřejmě budou muset na svoje náklady kastrovat toulavé kočky. Plánuje to chystaná novela, kterou tento týden podpořila vláda. Dle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) si obce samy rozhodnou, jak „nejlépe řídit i tu svoji výši nákladů spojenou s útulky nebo odchytem“. Sdružení místních samospráv přitom požadovalo, aby náklady hradil stát. „Malé obce to určitě potrápí v rozpočtu (…), nemáme žádný aparát, který by ty odchyty prováděl,“ uvedla starostka a místopředsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jaroslava Mikáčová (STAN). Podle ní může rovněž dojít k záměně opuštěného a chovného zvířete. Na to myslí novela, podle níž by kastrované kočky mělo odlišit zkrácení ucha.
před 11 hhodinami

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Načítání...