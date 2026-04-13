Tři zadržení za krádež bankomatů v Praze skončili ve vazbě, čtvrtý je svědkem

Tři ze čtyř podezřelých, které policie v pátek zadržela kvůli krádeži peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v Praze 4, skončili ve vazbě. Čelí obvinění z krádeže vloupáním. U čtvrtého zadrženého kriminalisté neprokázali podíl na krádeži, proto ho propustili a je svědkem, řekli policisté. Současně si myslí, že případ souvisí s obdobnými krádežemi na Slovensku a obvinění cizinci ve věku 25 až 40 let chtěli v trestné činnosti pokračovat. Podle policistů to dokládá i nález zhruba 1,5 kilogramu výbušniny TNT při domovních prohlídkách u podezřelých.
S ohledem na to chce policie stíhání následně rozšířit o nedovolené ozbrojování a obecné ohrožení, za který v případě odsouzení hrozí až osm let vězení.
Pachatelé podle policie poškodili o dubnovém velikonočním víkendu bankomaty v Opatovské ulici s použitím výbušniny, poté z nich ukradli všechny bankovky a odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. Kolik přesně podezřelí z bankomatu vzali, policie neuvedla. Část peněz ale našla při domovních prohlídkách.
„Máme zajištěnou finanční hotovost, která jednoznačně pochází z těch bankomatů, jsou tam evidentní stopy, které spojují peníze s bankomaty, ale nemáme celou částku. Něco se jim určitě podařilo už nějakým způsobem utratit a část peněz ještě chybí,“ řekl novinářům vedoucí prvního oddělení pražské policie Aleš Strach.
Pachatelé byli dle policie dokonale připravení
Podle něj podezřelí měli skutek nacvičený, trval jim zhruba dvě minuty. Uvedl, že měli připravené veškeré dopravní prostředky, útěkovou trasu a všechny věci, které k trestné činnosti potřebovali. „Takže bylo vidět, že jednak to určitě nedělali poprvé, ale že nácvik toho a ta organizovanost byla propracovaná,“ doplnil Strach.
Policisté jednoho z podezřelých zadrželi v bytě a zbývající v autě. Při následné prohlídce bytu našli výbušniny a prostředky k jejich iniciaci. Rovněž uvedli, že od počátku spolupracovali se zahraničními kolegy, v jejichž zemi se staly podobné krádeže z bankomatů. „V současné chvíli se domníváme, že případ v naší zemi souvisí s obdobnými krádežemi na Slovensku,“ dodali.