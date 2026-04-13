Tři zadržení za krádež bankomatů v Praze skončili ve vazbě, čtvrtý je svědkem


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Tři ze čtyř podezřelých, které policie v pátek zadržela kvůli krádeži peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v Praze 4, skončili ve vazbě. Čelí obvinění z krádeže vloupáním. U čtvrtého zadrženého kriminalisté neprokázali podíl na krádeži, proto ho propustili a je svědkem, řekli policisté. Současně si myslí, že případ souvisí s obdobnými krádežemi na Slovensku a obvinění cizinci ve věku 25 až 40 let chtěli v trestné činnosti pokračovat. Podle policistů to dokládá i nález zhruba 1,5 kilogramu výbušniny TNT při domovních prohlídkách u podezřelých.

S ohledem na to chce policie stíhání následně rozšířit o nedovolené ozbrojování a obecné ohrožení, za který v případě odsouzení hrozí až osm let vězení.

Pachatelé podle policie poškodili o dubnovém velikonočním víkendu bankomaty v Opatovské ulici s použitím výbušniny, poté z nich ukradli všechny bankovky a odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. Kolik přesně podezřelí z bankomatu vzali, policie neuvedla. Část peněz ale našla při domovních prohlídkách.

„Máme zajištěnou finanční hotovost, která jednoznačně pochází z těch bankomatů, jsou tam evidentní stopy, které spojují peníze s bankomaty, ale nemáme celou částku. Něco se jim určitě podařilo už nějakým způsobem utratit a část peněz ještě chybí,“ řekl novinářům vedoucí prvního oddělení pražské policie Aleš Strach.

Pachatelé byli dle policie dokonale připravení

Podle něj podezřelí měli skutek nacvičený, trval jim zhruba dvě minuty. Uvedl, že měli připravené veškeré dopravní prostředky, útěkovou trasu a všechny věci, které k trestné činnosti potřebovali. „Takže bylo vidět, že jednak to určitě nedělali poprvé, ale že nácvik toho a ta organizovanost byla propracovaná,“ doplnil Strach.

Policisté jednoho z podezřelých zadrželi v bytě a zbývající v autě. Při následné prohlídce bytu našli výbušniny a prostředky k jejich iniciaci. Rovněž uvedli, že od počátku spolupracovali se zahraničními kolegy, v jejichž zemi se staly podobné krádeže z bankomatů. „V současné chvíli se domníváme, že případ v naší zemi souvisí s obdobnými krádežemi na Slovensku,“ dodali.

Tři ze čtyř podezřelých, které policie v pátek zadržela kvůli krádeži peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v Praze 4, skončili ve vazbě. Čelí obvinění z krádeže vloupáním. U čtvrtého zadrženého kriminalisté neprokázali podíl na krádeži, proto ho propustili a je svědkem, řekli policisté. Současně si myslí, že případ souvisí s obdobnými krádežemi na Slovensku a obvinění cizinci ve věku 25 až 40 let chtěli v trestné činnosti pokračovat. Podle policistů to dokládá i nález zhruba 1,5 kilogramu výbušniny TNT při domovních prohlídkách u podezřelých.
Praha chce od státu pořídit zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech

Praha plánuje odkoupit zámek Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za 210 milionů korun. Záměr schválili radní. Město o převzetí areálu usiluje delší dobu, dříve však odkup odmítalo kvůli vysoké ceně. Radní zároveň schválili i koupi Národního domu na Vinohradech za 399 milionů korun. O finálním rozhodnutí budou v obou případech ještě hlasovat zastupitelé.
před 2 hhodinami

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Česku pomáhají chránit jak konkrétní druhy, tak i krajinný ráz vybraných území. Čtyři z nich letos slaví padesát let od svého vzniku a stojí za to si připomenout jejich výjimečnosti. Ačkoli na potřebě ochrany přírody se shodnou politici napříč spektrem, vyhlášení dosud nejmladší CHKO Soutok provázely četné spory a věcí se musel zabývat i Ústavní soud. V současnosti se připravuje vyhlášení CHKO Krušné hory.
včera v 07:01

Oholili mi hlavu, ale integritu mi vzít nemohli, říká přeživší holocaustu

Významná psycholožka a psychoterapeutka Lydia Tischlerová prožila dětství poznamenané holocaustem, deportacemi i pobytem v Osvětimi. Hrůzy války podle ní formovaly její celoživotní směřování k psychoterapii. Po válce našla nový domov v Anglii, později pomáhala rozvíjet psychoterapeutické vzdělávání i v tuzemsku.
11. 4. 2026

Židovská obec v Praze hledá příběhy tisíce neoznačených hrobů

Na Novém židovském hřbitově v Praze zůstává přes tisíc neoznačených hrobových míst, ukazují data Židovské obce. Statistiku se snaží napravit projekt, jehož cílem je vrátit lidem důstojnost a připomenout jejich životní příběhy. Podle Jáchyma Pešaty ze společnosti Matana už takto přibylo přes 120 náhrobků se jmény. Projekt ale naráží na nedostatek financí.
11. 4. 2026

Soud vzal v kauze dotačního podvodu do vazby viceprezidenta Hospodářské komory

Městský soud v Brně vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory a podnikatele Michala Štefla v kauze stamilionových dotací na brněnské inovační centrum. Další dva aktéry, u kterých pověřený evropský žalobce Radek Mezlík žádal vazbu, pustil na svobodu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
10. 4. 2026Aktualizováno10. 4. 2026

Jihlava otevře unikátní šachtu. Připomene těžbu stříbra

Už letos v létě by se první návštěvníci mohli podívat na unikátní technickou památku Jihlavy, která připomene historii dobývání stříbra. Veřejnosti se otevře Šachta svatého Jiří. Momentálně v ní probíhají práce, díky nimž bude přístup do prostoru šachty bezpečný.
10. 4. 2026

Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
10. 4. 2026Aktualizováno10. 4. 2026
