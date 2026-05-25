Jak zůstat aktivní i ve vyšším věku? Fresh Senior Festival nabízí rady i workshopy


před 1 hhodinou
Jak zůstat co nejdéle aktivní součástí společenského a kulturního dění, chce seniorům ukázat Fresh Senior Festival. Koná se v pražských Dejvicích ve vile Pellé. Cílem akce je inspirovat a motivovat starší generaci a představit aktivity vhodné pro seniory. Součástí programu jsou také specialisté z pražské Ústřední vojenské nemocnice, kteří nabízejí odborné konzultace a praktické rady z různých oblastí péče o zdraví.

Fresh Senior Festival představuje na jednom místě možnosti, jak smysluplně trávit volný čas. Návštěvníci se mohou zapojit do workshopů, vyzkoušet si nové aktivity, získat užitečné informace, setkat se s lidmi se stejnými zájmy nebo si užít hudební vystoupení. Letošní motto zní: „Věk je jenom číslo.“

„Návštěvníci si mohou vyzkoušet například různé pohybové aktivity, tai-či nebo čchi-kung,“ uvedla pořadatelka festivalu Vladana Rýdlová. Zájemci si mohou vyzkoušet také hemisférovou rozcvičku. „Vzhledem k vyššímu věku jde o cvičení obratnosti. Cíleně se snažíte dělat jiné pohyby pravou a levou rukou. Jednou rukou kreslíte kruh a druhou čtverec,“ popsala Rýdlová.

Výstava i rady odborníků

Festival zahrnuje také výstavu prací účastníků výtvarného kurzu Fresh Senior. „Vystaveno bude to nejlepší, co jsme vytvořili nejen v tomto roce,“ řekl účastník kurzů Vít Grec. „Jsem pravidelným návštěvníkem festivalu a vždycky se mi tam líbilo. Potkal jsem tam spoustu svých kamarádů a vrstevníků,“ dodal.

Individuální rady seniorům poskytují také zdravotníci z Ústřední vojenské nemocnice. „Budou mít na festivalu několik stánků. Pravidelně se tam tvoří fronty, protože řada návštěvníků se třeba bojí navštívit odborníka. Když ale vidí specialistu bez pláště přímo tady, nebojí se zeptat na své neduhy ani konzultovat své problémy,“ vysvětlila Rýdlová.

Jak se bránit podvodníkům

Společnost Fresh Senior nabízí během roku také kurzy počítačové gramotnosti a využívání AI technologií. Letos ale festival samostatný stánek s tímto tématem nemá.

„Máme stanoviště, které jsme svěřili dTestu. Návštěvníci se tam mohou dozvědět, jak předejít různým šmejdům a praktikám při prodeji nekvalitních výrobků. Otázka spotřebitelských práv je v seniorském věku poměrně frekventovaná,“ poznamenala Rýdlová.

Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ

Indii „zamořilo“ satirické hnutí švábů

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

Aktuálně z rubriky Regiony

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová.
15:21Aktualizovánopřed 32 mminutami

Exředitel ústecké správy silnic je odsouzený za manipulaci se zakázkami

Teplický soud v pondělí schválil dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a bývalým ředitelem krajské správy a údržby silnic Liborem Tačnerem, obviněným z manipulace veřejných zakázek. Tačner se k trestné činnosti doznal. Zaplatit musí 850 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Policie Tačnera zadržela v srpnu 2024 spolu s tehdejším primátorem Chomutova Markem Hrabáčem (zvoleným za ANO) a dalšími. Vyšetřování rozsáhlé kauzy se chýlí ke konci, trestnímu stíhání čelí dvacet lidí a osm firem, jeden z obviněných už dříve přistoupil na dohodu o vině a trestu.
před 47 mminutami

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. Také poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Předák sdružení Bernd Posselt pro bavorskou stanici BR navrhl, že by se v budoucnu akce mohla konat střídavě v Bavorsku a Česku. Příští rok se uskuteční v Norimberku.
11:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ženě z Českokrumlovska hrozí až čtyři roky za množení psů, vyměňovala je i za alkohol

Kriminalisté se zabývají případem ženy z Českokrumlovska, která měla nejméně od roku 2020 chovat a množit psy v nevhodných podmínkách. Štěňata se zájemci směňovala i za alkohol a tabákové výrobky. V případě prokázání viny před soudem za to ženě hrozí až čtyři roky za mřížemi.
před 4 hhodinami

VideoLetní počasí láká do skal. Přibývá ale i vážných nehod

Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se v neděli zranil horolezec, spadl z asi patnácti metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do hradecké nemocnice. Záchranáři už letos museli vyrazit k několika takovým pádům z vysokých skal nebo srázů. Někdy se jednalo o lezce, v jiných případech uklouzli chodci. A podobných případů bude s lepším počasím přibývat. Lidé by hlavně neměli přeceňovat svoje síly. Riziko na skalách hrozí i běžným turistům.
před 21 hhodinami

V centru Prahy protestovaly tisíce lidí na podporu ČT a ČRo

Na Staroměstském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Krátce po 16:30 vyrazili účastníci protestu před Úřad vlády ČR, kam dorazili zhruba po hodině a půl. Lidé protestovali proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrovali i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), žádají jeho rezignaci či odvolání.
před 23 hhodinami

Hasiči čtyři hodiny zachraňovali pět uvázlých jeskyňářů v Moravském krasu

Hasiči zhruba čtyři hodiny zachraňovali pět amatérských jeskyňářů, kteří uvázli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Ocitli se zhruba 100 metrů od východu, nebyli zranění, ale za prostorem, který byl naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto takzvanou kapsu bylo potřeba překonat v dýchací technice, uvedli hasiči na síti X. Na místě bylo 80 zasahujících a mluvčí záchranářů Michaela Bothová řekla, že všichni jsou v pořádku.
včera v 16:45
