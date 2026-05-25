Jak zůstat aktivní i ve vyšším věku? Fresh Senior Festival nabízí rady i workshopy

Jak zůstat co nejdéle aktivní součástí společenského a kulturního dění, chce seniorům ukázat Fresh Senior Festival. Koná se v pražských Dejvicích ve vile Pellé. Cílem akce je inspirovat a motivovat starší generaci a představit aktivity vhodné pro seniory. Součástí programu jsou také specialisté z pražské Ústřední vojenské nemocnice, kteří nabízejí odborné konzultace a praktické rady z různých oblastí péče o zdraví.
Fresh Senior Festival představuje na jednom místě možnosti, jak smysluplně trávit volný čas. Návštěvníci se mohou zapojit do workshopů, vyzkoušet si nové aktivity, získat užitečné informace, setkat se s lidmi se stejnými zájmy nebo si užít hudební vystoupení. Letošní motto zní: „Věk je jenom číslo.“
„Návštěvníci si mohou vyzkoušet například různé pohybové aktivity, tai-či nebo čchi-kung,“ uvedla pořadatelka festivalu Vladana Rýdlová. Zájemci si mohou vyzkoušet také hemisférovou rozcvičku. „Vzhledem k vyššímu věku jde o cvičení obratnosti. Cíleně se snažíte dělat jiné pohyby pravou a levou rukou. Jednou rukou kreslíte kruh a druhou čtverec,“ popsala Rýdlová.
Výstava i rady odborníků
Festival zahrnuje také výstavu prací účastníků výtvarného kurzu Fresh Senior. „Vystaveno bude to nejlepší, co jsme vytvořili nejen v tomto roce,“ řekl účastník kurzů Vít Grec. „Jsem pravidelným návštěvníkem festivalu a vždycky se mi tam líbilo. Potkal jsem tam spoustu svých kamarádů a vrstevníků,“ dodal.
Individuální rady seniorům poskytují také zdravotníci z Ústřední vojenské nemocnice. „Budou mít na festivalu několik stánků. Pravidelně se tam tvoří fronty, protože řada návštěvníků se třeba bojí navštívit odborníka. Když ale vidí specialistu bez pláště přímo tady, nebojí se zeptat na své neduhy ani konzultovat své problémy,“ vysvětlila Rýdlová.
Jak se bránit podvodníkům
Společnost Fresh Senior nabízí během roku také kurzy počítačové gramotnosti a využívání AI technologií. Letos ale festival samostatný stánek s tímto tématem nemá.
„Máme stanoviště, které jsme svěřili dTestu. Návštěvníci se tam mohou dozvědět, jak předejít různým šmejdům a praktikám při prodeji nekvalitních výrobků. Otázka spotřebitelských práv je v seniorském věku poměrně frekventovaná,“ poznamenala Rýdlová.