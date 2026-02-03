V Česku startuje mezinárodní projekt sebeobrany pro seniory

Nahrávám video
S násilím, týráním nebo zneužíváním má v Česku zkušenosti až třetina seniorů. S tím, jak se bránit, jim může pomoci mezinárodní projekt Express to Protect zaměřený na bezpečí a podporu v každodenních situacích. Podle lektorů nejde o sebeobranu založenou na síle, ale o nácvik účinné techniky a myšlení. Trénuje se například intenzita hlasu, aby se jej senioři nebáli ve chvílích ohrožení použít. Klíčový je proto nácvik sebevědomí i řeči těla. Kurz si zakládá na pěti principech – mysli, zakřič, utíkej, bojuj a sdílej. V rámci dvouletého pilotního projektu bude skrze program Erasmus+ vyškoleno dvanáct lektorů z Česka i zahraničí. Zúčastní se též sto dvacet seniorů, kteří společně s lektory vytvoří metodiku projektu.