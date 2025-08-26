Pražští kriminalisté ve spolupráci s bankovním sektorem a kolegy ze zahraničí odhalili v minulých dnech dva zcela nové způsoby zneužívání platebních karet. V prvním případě pachatel umístí na bankomat snímač přizpůsobený k bezkontaktnímu přenosu dat z platební karty. Druhý způsob spočívá v tom, že falešný bankéř použije scénář o napadení účtu a majitele karty přesvědčí o nutnosti jejího zablokování.
Policie varuje před novými způsoby zneužívání platebních karet
První způsob zneužití platební karty je podle policejního mluvčího Jana Rybanského poměrně rozšířený v zahraničí, a to zejména na samoobslužných čerpacích stanicích a mnoha dalších místech umožňujících bezkontaktní platby. Majiteli karty po jejím přiložení nejde výběr provést, proto se pokusí o klasický výběr, při kterém vloží kartu do bankomatu a zadá PIN.
„V tu dobu však již okopírovaná data z karty putují on-line k pachateli, a protože je prostor tlačítek pro zadávání PINu snímán kamerou, opět nenápadně umístěné pachatelem, tak se k němu dostanou nejen údaje z karty, ale i její PIN, a tak nic nebrání tomu, aby vybíral hotovost ve stejnou dobu jako poškozený na kterémkoli místě na světě,“ popsal Rybanský.
Falešný bankéř varuje před zneužitím účtu
Při druhém způsobu takzvaní falešní bankéři používají scénář o napadení účtu a oběti vnutí nutnost „blokace“ platební karty. Uživatele pak navedou ke stažení aplikace nebo mu zašlou odkaz, na kterém oběť vyplní údaje o sobě a navíc uvede i PIN platební karty. Následně podvodníci oběť navedou k přiložení platební karty k zadní části mobilního telefonu. Díky stažené aplikaci nebo linku je telefon schopný načíst údaje z čipu platební karty.
„V době, kdy poškozený drží platební kartu u svého přístroje v domnění, že chrání své peníze, stojí někde u bankomatu výběrčí bankéře a v klidu vybírá finanční hotovosti oběti, aniž by tato o tom věděla,“ uvedl Rybanský.
Tento způsob podvodu, je podle Rybanského vysoce sofistikovanou trestnou činností. „Pražským kriminalistům se i přesto podařilo odhalit, zadržet a následně i obvinit muže, který plnil roli výběrčího a v současné době je vazebně stíhán,“ řekl. Obviněný podle policie po odcizení dat z platebních karet vybral za období od května přes tři miliony korun.
Při výběru z bankomatu je potřeba obezřetnost
Rybanský poznamenal, že policie nechce v žádném případě naznačovat, že by bezkontaktní platby či výběry hotovosti byly nebezpečné. Jako prevenci ale doporučuje maximální obezřetnost při zadávání PINu.
Česká bankovní asociace doporučuje dodržovat několik základních pravidel při výběru z bankomatů, mimo jiné zařízení před výběrem zkontrolovat, jestli není poškozené nebo nemá neobvyklé doplňky, plastové kryty a podobně. Bezpečnější může být vybírat přímo u poboček bank.
- zkontrolovat, jestli bankomat nevykazuje známky poškození nebo nemá neobvyklé plastové kryty
- při zadávání PINu zakrýt klávesnici rukou, aby ho nikdo nemohl odpozorovat
- vybírat raději v bankomatech přímo u poboček bank nebo na frekventovaných místech
- pokud bankomat reaguje nestandardně, například dlouho zpracovává transakci, výběr okamžitě přerušit
- pravidelně sledovat pohyby na účtu a využívat notifikace o transakcích
zdroj: ČBA