Fiktivní policista a pracovník České národní banky připravili Muzeum Mladoboleslavska téměř o jedenáct milionů korun. Vylákali je ze zaměstnankyně muzea podvodným jednáním. Radní Středočeského kraje, který je zřizovatelem muzea, se ve čtvrtek seznámili s fakty. Středočeští kriminalisté řeší případ pro zvlášť závažný zločin podvodu.
Falešný policista a bankéř vylákali miliony z Muzea Mladoboleslavska
Zaměstnankyni muzea podle policie kontaktoval pomocí aplikace WhatsApp muž, který se vydával za policistu, s oznámením o domnělém podvodu. „Muž, který se vydával za policistu, ženu přesvědčil, že účet muzea je v ohrožení a je nezbytné převést finanční prostředky na ‚bezpečné účty‘, kdy veškeré další kroky s ní již komunikoval Mgr. Tomáš Valenta, člen České národní banky,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková scénář případu.
Podvodníci ženu přesvědčili, aby jim umožnila vzdálený přístup do počítače s internetovým bankovnictvím. „Následně zadávali transakce, které žena jen potvrzovala. Žena už jen viděla, jak ji ve více než dvaceti platbách mizí peníze uložené na muzejním účtu, a to téměř jedenáct milionů korun,“ doplnila mluvčí. Dalších téměř 400 tisíc korun se pokusili podvodníci převést ze soukromého účtu ženy, transakci ale zablokovala její banka. Žena pak na doporučení banky kontaktovala policii.
„Naší prioritou nyní je úzká spolupráce s policií a hledání všech cest, jak pomoci usvědčit pachatele a vzniklou škodu zmírnit. Zároveň budeme analyzovat, zda je možné v rámci systému hospodaření našich příspěvkových organizací zavést další preventivní mechanismy, aby se podobné případy neopakovaly,“ sdělil krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci).
Případem se nyní zabývají krajští kriminalisté z odboru analytiky a kybernetické kriminality. Středočeská policie před podobnými případy opakovaně varuje. Od začátku letošního roku eviduje 150 případů s legendou falešný policista, falešný bankéř se škodou zhruba padesát milionů korun.