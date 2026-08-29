Ruský útok na oblast kolem Buči nepřežilo 27 lidí, uvedly místní úřady

Při nočním ruském útoku na oblast kolem ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 27 lidí. Dalších 42 lidí bylo zraněno. Z oblasti zasažené útokem se evakuuje více než 380 osob. Podle agentury Reuters to v sobotu uvedl šéf správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko.
Ruský dron v pátek pozdě večer zasáhl sklad poblíž Kyjeva. Způsobil rozsáhlý požár i výbuchy, sdělily podle agentury AFP místní úřady. Poškozeno bylo nejméně padesát obytných budov. „Bohužel v tuto chvíli evidujeme 27 mrtvých. A toto číslo nemusí být konečné,“ informoval Tkačenko.
„Okolní infrastruktura utrpěla značné škody: poškozeny byly obytné budovy i domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením,“ napsal na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Prezident uvedl, že ve vesnici Myla byl zasažen sklad, „po čemž následovala detonace“. Podrobnosti o daném místě neposkytl, avšak ve stejném sdělení napsal, že bylo zahájeno trestní řízení kvůli podezření z úřední nedbalosti. „Existují předpisy – munice se nesmí skladovat v blízkosti domů ani jiných obytných oblastí,“ napsal Zelenskyj.
„Víme o tom relativně málo, víme to, že ten útok probíhal od včerejšího večera. Oficiální informace z ukrajinské strany zní tak, že byly zasaženy blíže neurčené sklady,“ uvedl Jan Šír z Institutu mezinárodních studií FSV UK.
Dále expert doplnil, že konkrétních informací o rozsahu útoku není tolik, především z taktických důvodů. „Tady na Ukrajině nebývá zvykem se blíže rozšiřovat o dopadech ruských útoků, má to dobrý důvod. Rusové, ať si tu informaci, jak útok byl, nebo nebyl úspěšný, najdou a vyhodnotí sami,“ komentoval situaci analytik. Zároveň připomněl, že Buča se po masakru ze začátku plnohodnotné ruské invaze stala symbolem genocidní války proti Ukrajině.
Masakr v Buči
Ruské silové složky v březnu 2022 v Buči na předměstí Kyjeva hromadně vraždily civilisty. Po stažení ruských vojsk tu byly objeveny stovky mrtvých těl na ulicích a v masových hrobech.
Téměř nepřetržité letecké poplachy v Kyjevě trvají již třetím dnem. Ochromují ekonomiku ukrajinského hlavního města a vážně narušují život civilního obyvatelstva.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.