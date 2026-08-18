V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

Přesvědčení o vlastních digitálních dovednostech může mladé Poláky činit vůči podvodům zranitelnějšími, nikoli odolnějšími. Nový průzkum ukazuje, že nejvyšší podíl finančních ztrát způsobených podvodníky vydávajícími se za státní instituce hlásí lidé ve věku od 25 do 34 let.
Podle průzkumu portálu ChronPESEL.pl a polského Národního registru dluhů přišlo sedmnáct procent respondentů v této věkové skupině o peníze kvůli podvodníkům vydávajícím se za instituce, jako jsou finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, Národní fond zdraví nebo Polská pošta. Téměř polovina dotázaných, konkrétně 43 procent, v poslední době obdržela podobnou podvodnou zprávu nebo telefonát.
Podle výzkumníků je paradoxní, že mladí lidé považují kybernetické podvody převážně za problém seniorů, přestože údaje ukazují opak.
„Mladší uživatelé si často věří ve svých digitálních dovednostech, což může snižovat jejich obezřetnost,“ řekl expert portálu ChronPESEL.pl Bartlomiej Drozd.
Podvodníci vytvářejí dojem naléhavosti a varují například před nezaplacenými pokutami, smyšlenými příplatky nebo chybějícími dokumenty, které je údajně nutné dodat ve stanovené úřední lhůtě. V mnoha případech využívají takzvaný spoofing, jenž jim umožňuje zamaskovat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu tak, aby zpráva zdánlivě pocházela z oficiálního zdroje, a působila tak důvěryhodně.
Škody často přesahují rámec jediné transakce. Pokud oběti podvodníkům poskytnou přístupové údaje k bankovnímu účtu nebo kopie osobních dokladů, pachatelé si mohou jejich jménem vzít úvěr u nebankovních společností.
Drozd vyzval k mimořádné obezřetnosti vůči zprávám, které na příjemce vyvíjejí nátlak nebo jim slibují rychlé vrácení peněz. „Zvláštní obezřetnost by měly vzbudit zprávy, které na příjemce vyvíjejí nátlak, vyhrožují jim následky nebo slibují rychlé vrácení peněz,“ sdělil.
Odborníci doporučují neklikat na odkazy ani nestahovat přílohy v nevyžádaných zprávách. Případné požadavky je podle nich vhodné ověřit přímo u dané instituce prostřednictvím jejího oficiálního webu nebo telefonní linky. Každý, kdo už citlivé údaje poskytl, by měl neprodleně kontaktovat svou banku, nechat zablokovat účty a platební karty a podat trestní oznámení.
Článek od Polski Radio, poprvé byl publikován 18. srpna v 16:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.