Írán nespolupracuje na vyšetřování, nahlásila MAAE Radě bezpečnosti OSN

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) poprvé za 20 let nahlásila Radě bezpečnosti OSN, že Teherán nespolupracuje na vyšetřování stop uranu, které její inspektoři zjistili na různých nepřiznaných místech v Íránu. Ve středu o tom informovala agentura AP. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho nukleární program je čistě mírový a že se nesnaží vyvinout jadernou bombu.
Pro rezoluci v sídle MAAE ve Vídni hlasovalo 23 zemí v 35členné Radě guvernérů. Proti se vyslovily Čína, Rusko a Niger, dalších osm států se zdrželo a jedna země se hlasování pro nedoplatky na členských příspěvcích zúčastnit nemohla. Návrh rezoluce předložily Spojené státy, Británie, Francie a Německo.
O tomto diplomatickém kroku, který nyní MAAE učinila, se uvažovalo od června 2025, kdy Rada guvernérů oficiálně konstatovala, že Írán neplní závazky týkající se nešíření jaderných zbraní. Na několika místech v Íránu, které Teherán neohlásil jako součást jaderného programu, inspektoři nalezli stopy uranu.
Na objasnění toho, jak se v těchto lokalitách objevily, ale Írán odmítá spolupracovat. Západní představitelé se domnívají, že tyto stopy by mohly vést k důkazům o tajném zbrojním jaderném programu, jehož existenci Írán popírá.
Právě snahou zabránit islámské republice získat nukleární zbraně zdůvodnily Spojené státy a Izrael válku proti Íránu, kterou zahájily na konci února. Boje sice ustaly díky příměří, to je ale opakovaně porušováno.