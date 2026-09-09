EK poskytne Španělsku přes 114 milionů eur kvůli situaci v Ceutě

Evropská komise ve středu rozhodla, že poskytne Španělsku 114,7 milionu eur (2,8 miliardy korun) jako mimořádnou pomoc určenou na zvládnutí situace v exklávě Ceuta, kam 30. července ilegálně vniklo z Maroka asi 72 tisíc až 80 tisíc lidí. Komise o tom informovala ve svém prohlášení. Drtivá většina migrantů se již vrátila, několik tisíc jich ale stále zůstává ve španělské exklávě.
Středeční rozhodnutí o poskytnutí mimořádných finančních prostředků následuje po žádosti Španělska z 24. srpna, kterou komise označila za prioritní. Unijní exekutiva je rovněž se španělskými úřady v úzkém a nepřetržitém kontaktu. Financování pochází z Fondu pro azyl, migraci a integraci (82,7 milionu eur) a Nástroje pro správu hranic a vízovou politiku (32 milionů eur).
Prostředky by měly podpořit opatření zaměřená na posílení dohledu nad hranicemi, ochrany hranic a bezpečnostní infrastruktury (například termokamery a pozorovací technologie, systémy plovoucích bójí nebo podvodní drony), stejně jako nasazení dalšího personálu a vybavení.
Financování bude využito také na zřízení zařízení pro registraci a prověřování migrantů a na podporu návratů osob, které v Ceutě pobývají nelegálně. Podpoří rovněž kapacity pro přijímání migrantů ve španělské exklávě, včetně zařízení pro nezletilé osoby bez doprovodu.
Španělský ministr vnitra Ángel Victor Torres v úterý uvedl, že v Ceutě zůstává na dva tisíce nezletilých migrantů. Podle něj je cílem vlády, aby se děti mohly vrátit ke svým rodinám. Torres nechtěl říci, kolik celkem migrantů v oblasti zůstalo po masovém přechodu hranice v posledních dvou červencových dnech.