Španělsko chce stálou unijní ochranu Ceuty

Španělsko požádá EU o pomoc při monitorování migrace u Ceuty, severoafrické exklávy země, kam 30. července ilegálně vniklo z Maroka asi 72 tisíc lidí, řekl ve španělském parlamentu premiér Pedro Sánchez. Podle deníku El País též prohlásil, že jeho vláda před těmito událostmi neměla informace, že by tam mohl nastat tak masivní příchod migrantů. Sánchez rovněž zdůraznil, že neexistují důkazy, že by tuto událost plánovalo či podpořilo Maroko. Avizoval také, že Ceutu v příštích týdnech navštíví španělský král Felipe VI.
Sánchez, který před poslanci od rána vysvětloval kroky své vlády v této migrační krizi, oznámil, že Madrid požádá evropské instituce o „stálou přítomnost“ mise unijní agentury Frontex v Ceutě. Kromě toho chce jeho vláda více spolupracovat s Europolem. „Požádáme Europol o vytvoření specifické mise, která by monitorovala ilegální migraci v autonomním městě Ceuta a zajistila, aby se této evropské hranici dostalo evropské podpory, kterou si zaslouží,“ řekl.
Španělský premiér odmítl zprávy, které se tento týden objevily s odkazem na vyšetřovací policejní zprávu, že by vlnu migrantů 30. července přímo koordinovali maročtí četníci či agenti v civilu. Tato zpráva národního centra pro migraci a hranice (CENIF) byla v pondělí předána madridskému speciálnímu soudu, který řeší například organizovaný zločin či terorismus.
Zpráva podle deníku El País nepřipisuje hromadný příchod migrantů nikomu konkrétnímu, ale zdůrazňuje laxní přístup marockých bezpečnostních složek a vylučuje spontánní původ této vlny, jejímž cílem bylo podle CENIF „eliminovat schopnost Španělska reagovat“.
Přes 63 tisíc lidí se vrátilo
Španělský premiér také ocenil spolupráci s Marokem bezprostředně po migrační vlně. „Bez úzké koordinace s marockými úřady by bylo nemožné dosáhnout toho, co se stalo o několik hodin později: za méně než 24 hodin bylo repatriováno padesát tisíc lidí,“ řekl. O 72 hodin později se podle něj vrátilo přes 63 tisíc lidí. Sánchez nicméně doplnil, že po tom, co se stalo 30. července, musí být celková spolupráce s Rabatem jiná. Podrobnosti k tomu ale nesdělil.
Španělská vláda podle Sáncheze neměla předem žádné informace o tom, že by se něco takového mohlo stát. Podle něj se mezi 10. a 25. července dostávalo do Ceuty 37 migrantů denně, pak počty rostly až na 194 z 29. července. Ráno 30. července se situace dramaticky zhoršila, popsal Sánchez.
Zopakoval, že k tomu přispěly dezinformace na sociálních sítích, které zkreslovaly rozhodnutí španělského nejvyššího soudu ze začátku července. Ten řešil kauzu Alžířana, který v roce 2024 do Ceuty připlaval a španělské úřady ho vrátily do Maroka. Soud konstatoval, že ho úřady v Ceutě nesměly okamžitě vyhostit, protože nepřekonal žádnou hraniční bariéru.
Sánchez uvedl, že po tomto soudním verdiktu jeho vláda zvýšila ostrahu hranic v Ceutě. Až 1. srpna tam ale instalovala do moře bariéru z bójí.
Před poslanci Sánchez také zopakoval, že král Felipe VI. navštíví Ceutu, jelikož tam žádný španělský monarcha skoro dvacet let nebyl. Naposledy do Ceuty zavítal v listopadu 2007 otec současného krále Juan Carlos I. s manželkou, ale zatímco obyvatelé Ceuty ho nadšeně vítali, v Maroku u hranic se konaly protesty.