Osmnáctiletý Čech se zřítil ze švýcarské hory

U švýcarského Lucernu zahynul osmnáctiletý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.
Mladík byl na hoře Pilatus v rámci organizovaného zájezdu. V době neštěstí měla skupina volno předtím, než se společně chystala sestoupit do obce Alpnach. Když hoch nedorazil na plánovaný sraz ve 13:30 a nedařilo se ho telefonicky kontaktovat, zavolala skupina policii.
Okolnosti nehody zatím nejsou známy a vyšetřuje je policie.