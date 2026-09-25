Osmnáctiletý Čech se zřítil ze švýcarské hory


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

U švýcarského Lucernu zahynul osmnáctiletý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.

Mladík byl na hoře Pilatus v rámci organizovaného zájezdu. V době neštěstí měla skupina volno předtím, než se společně chystala sestoupit do obce Alpnach. Když hoch nedorazil na plánovaný sraz ve 13:30 a nedařilo se ho telefonicky kontaktovat, zavolala skupina policii.

Okolnosti nehody zatím nejsou známy a vyšetřuje je policie.

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Pohled na Alpy z rakouského města Kaprun, archivní snímek

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