Po pádu v rakouských Alpách zahynul český horolezec

Jednadvacetiletý muž z Česka zahynul po pádu na hoře Grosses Wiesbachhorn v rakouském pohoří Vysoké Taury. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby v Kaprunu. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole, jeho spolulezec v pořádku sestoupil.
Neštěstí se podle náčelníka místní horské služby Martina Voglreitera odehrálo v oblasti skalního výšvihu Unterer Fochezkopf, který se nachází ve výšce kolem tří tisíc metrů. Hora Grosses Wiesbachhorn měří 3564 metrů.
Spolulezec zemřelého sestoupil k horské chatě Heinrich-Schwaiger-Haus a přivolal horskou službu. Pátrací akce, kterou zpočátku komplikovalo krupobití, začala kolem 17. hodiny a zúčastnilo se jí na čtrnáct záchranářů. Tělo nakonec vyzvedl vrtulník.