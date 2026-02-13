Český horolezec nepřežil lavinu ve Vysokých Tatrách

Horolezec z tuzemska v pátek nepřežil lavinu ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Dvaatřicetiletého muže strhla uvolněná sněhová masa v oblasti nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít, informovala Horská záchranná služba (HZS).
Horolezec podle HZS nejprve spolu se svým kolegou vylezli jedním ze žlebů. Následně první z této dvojice spadl s lavinou. Záchranáře k místu neštěstí dopravil vrtulník.
„Lavina muže zcela nezasypala a byl lokalizován ještě ze vzduchu. Neměl však zachovány základní životní funkce, horští záchranáři proto ihned zahájili resuscitaci, v níž pokračovali i během leteckého transportu do Starého Smokovce,“ upřesnila HZS. Dodala, že na heliportu pacienta převzala posádka sanitky, muže se však zachránit nepodařilo.
Ve Vysokých Tatrách platilo v době incidentu zvýšené riziko padání lavin, tedy třetí stupeň z pětidílné škály. Uvedená dvojice horolezců neměla podle HZS lavinovou výbavu.
Podobné neštěstí se v nejvyšším pohoří Slovenska stalo před týdnem. Tehdy lavinu nepřežili dva maďarští horolezci. Masa sněhu je pod vrcholem hory Tupá, která se nachází nedaleko Gerlachovského štítu, nejprve strhla a po dlouhém pádu pak zasypala.