V rakouských Alpách začali vyprošťovat těla tří Čechů, které zabila lavina

Rakouští záchranáři a alpská policie začali v neděli ráno vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách potvrdilo v neděli české ministerstvo zahraničí.
„Můžeme bohužel potvrdit, že náš zastupitelský úřad ve Vídni informovala v sobotu v noci rakouská policie, že při pádu laviny ve štýrském Pusterwaldu zahynuli tři čeští skialpinisté,“ uvedlo tiskové oddělení českého ministerstva zahraničí.
Sedm českých skialpinistů v sobotu odpoledne zasypala lavina několik kilometrů západně od Pusterwaldu na hoře Schönfeldspitze. Tři z nich zemřeli. Záchranným týmům se podařilo oběti najít, ale jejich vyzvednutí již v sobotu nebylo možné kvůli větru a mlze, napsala APA. Informaci o pádu laviny dostali záchranáři kolem 16:20, kdy se už stmívalo.
Agentura DPA v neděli napsala, že tento víkend byl v rakouských Alpách zatím nejtragičtější v této sezoně, ve třech lavinách zemřelo celkem osm lidí. Údaj o státní příslušnosti se dosud v médiích objevil jen u české trojice. I v neděli v regionu platí varování před vysokým rizikem lavin.