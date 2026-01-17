Po pádu dvou lavin v Rakousku zemřelo nejméně pět lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Po pádu dvou lavin zemřelo v Rakousku nejméně pět lidí. Neštěstí se stalo v oblasti salcburského Pongau. S odkazem na horskou záchrannou službu o tom informuje agentura APA. Národnost mrtvých zatím není známa.

První lavina se uvolnila v Bad Hofgasteinu v sobotu krátce po poledni. V otevřeném terénu zasypala lyžařku před očima jejího manžela. Vyprostit se ji podařilo už mrtvou. O hodinu a půl později se v Gasteinském údolí uvolnila další lavina a zabila čtyři turisty.

Podle salcburské horské záchranné služby smetla druhá lavina v oblasti Finsterkopf v údolí Grossarl kolem 14:00 celkem sedm lidí. Jeden z nehody vyvázl bez zranění, zatímco další dva z ní vyšli s těžkými a lehkými zraněními.

Při výstupu v rakouských Alpách zahynul Čech
Vrchol hory Breithorn v rakouském Salcbursku

Horská služba nasadila do akce čtyři záchranné vrtulníky, psí týmy a šest členů krizového intervenčního týmu.

„Navzdory jasným a opakovaným varováním se dnes opět objevily četné laviny – bohužel s fatálními následky. Tato tragédie bolestně ukazuje, jak vážná je současná lavinová situace,“ uvedl v sobotu okresní vedoucí horské záchranné služby Pongau Gerhard Kremser.

V úterý zemřel v salcburském Bad Gasteinu třináctiletý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu také zachytila lavina. Neštěstí se stalo ve středisku Sportgastein ve Vysokých Taurech, které jsou částí Alp.

Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka
Sjezdovka v rakouském Bad Gasteinu

Výběr redakce

Novým šéfem ODS je Kupka. Prvním místopředsedou se stal Portlík

Novým šéfem ODS je Kupka. Prvním místopředsedou se stal Portlík

06:00Aktualizovánopřed 38 mminutami
Post šéfa Pirátů obhájil Hřib. „Míříme do příští vlády,“ řekl po zvolení

Post šéfa Pirátů obhájil Hřib. „Míříme do příští vlády,“ řekl po zvolení

06:00Aktualizovánopřed 51 mminutami
Trump uvalí kvůli Grónsku clo na některé evropské země

Trump uvalí kvůli Grónsku clo na některé evropské země

17:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU a Mercosur podepsaly obchodní dohodu

EU a Mercosur podepsaly obchodní dohodu

před 1 hhodinou
Chameneí přiznal tisíce zabitých demonstrantů

Chameneí přiznal tisíce zabitých demonstrantů

09:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud v Minnesotě omezil zásahy federálních agentů proti pokojným demonstrantům

Soud v Minnesotě omezil zásahy federálních agentů proti pokojným demonstrantům

01:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V Indonésii se z radaru ztratilo letadlo. Zřejmě se zřítilo

V Indonésii se z radaru ztratilo letadlo. Zřejmě se zřítilo

před 2 hhodinami
Syrské síly ovládly dvě kurdská města a ropná pole

Syrské síly ovládly dvě kurdská města a ropná pole

10:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump uvalí kvůli Grónsku clo na některé evropské země

Americký prezident Donald Trump oznámil desetiprocentní clo na Dánsko, Norsko, Švédsko, Francii, Německo a další země kvůli jejich postupu ohledně Grónska. V platnost mají vstoupit 1. února. Od června se pak mají zvýšit na 25 procent. Trvat mají, dokud se neuzavře dohoda o Grónsku. Trump dlouhodobě hrozí zabráním ostrova, evropské země tam v posledních dnech vysílají své vojáky.
17:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Radě pro Pásmo Gazy jsou Blair, Rubio či Kushner, předseda je Trump

Bílý dům v pátek večer oznámil složení vedení Rady míru pro Pásmo Gazy, jejíž vznik inicioval americký prezident Donald Trump. Ten bude orgánu předsedat. V radě mimo jiné zasedají americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův speciální vyslanec Steve Witkoff, zeť amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair. Vysokým představitelem pro Pásmo Gazy se stal bývalý blízkovýchodní zmocněnec OSN a bulharský diplomat Nikolaj Mladenov.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Po pádu dvou lavin v Rakousku zemřelo nejméně pět lidí

Po pádu dvou lavin zemřelo v Rakousku nejméně pět lidí. Neštěstí se stalo v oblasti salcburského Pongau. S odkazem na horskou záchrannou službu o tom informuje agentura APA. Národnost mrtvých zatím není známa.
před 1 hhodinou

EU a Mercosur podepsaly obchodní dohodu

Představitelé Evropské unie a jihoamerického bloku Mercosur podepsali obchodní dohodu. Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než sedmi sty miliony spotřebitelů. Vyvolává ale protesty zemědělců v Evropě.
před 1 hhodinou

Chameneí přiznal tisíce zabitých demonstrantů

Íránský duchovní vůdce poprvé veřejně přiznal, že během protestů byly zabity tisíce lidí, „někteří nelidským a brutálním způsobem“. Píše to server BBC News. Demonstrace režim zřejmě prozatím dokázal potlačit, míní experti. Prezident USA Donald Trump poděkoval Teheránu, že nevykonal žádnou z více než osmi set údajně plánovaných poprav. Podle agentury AP řekl, že právě proto se rozhodl ustoupit od vojenského zásahu v zemi.
09:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Soud v Minnesotě omezil zásahy federálních agentů proti pokojným demonstrantům

Příslušníci Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a další federální agenti nasazení v Minneapolis musí omezit používání donucovacích prostředků proti pokojným demonstrantům a dobrovolnickým hlídkám monitorujícím jejich činnost. Podle Reuters o tom rozhodla federální soudkyně v Minnesotě. Naopak kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů zahájilo americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis, informuje CBS.
01:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V Indonésii se z radaru ztratilo letadlo. Zřejmě se zřítilo

Letoun na vnitrostátní lince v Indonésii ztratil kontakt s řídícím střediskem ve chvíli, kdy se po odletu z hlavního indonéského ostrova Jáva přibližoval k hornaté oblasti na ostrově Sulawesi, uvedla agentura AP s odvoláním na tamní představitele. Pátrací a záchranná akce je v plném proudu, na palubě bylo osm členů posádky a tři cestující.
před 2 hhodinami

Syrské síly ovládly dvě kurdská města a ropná pole

Syrská armáda informovala, že převzala kontrolu nad městy Dajr Háfir a Maskana na severu země, z nichž se po páteční dohodě stáhly jednotky koalice Syrských demokratických sil (SDF). Píše to agentura AFP. Armáda obsadila i dvě ropná pole Súfján a Saurá. Kurdové dříve oznámili, že považují za nedostatečný dekret, kterým dočasný prezident Ahmad Šará uznal jejich národní práva a kurdštinu prohlásil za úřední jazyk.
10:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...