Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka


V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel třináctiletý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. O neštěstí informovala agentura APA s tím, že záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili asi 45 minut oživit. APA původně informovala o tom, že chlapci bylo 12 let, na základě informací salcburské policie následně věk opravila.

Neštěstí se stalo brzy odpoledne ve středisku Sportgastein ve Vysokých Taurech, které jsou částí Alp. Ze sdělení provozovatele vyplývá, že lavina se utrhla mezi sedmým a osmým pilířem tamní lanovky. Sněhová masa chlapce, který v místě sjížděl společně s dalšími lidmi, zcela zasypala. Záchranáři ho s pomocí posádky vrtulníku i očitých svědků události našli a vyprostili. Oživit se ho ale zasahujícímu lékaři již nepodařilo.

Na české velvyslanectví ve Vídni se v souvislosti s případem zatím nikdo neobrátil, ambasáda oslovila zemské policejní ředitelství se žádostí o informace a nabídla konzulární asistenci, řekl pozdě odpoledne mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. 

Lavinu podle stávajících informací vyvolali chlapec a jeho doprovod, uvedla APA. Deník Kronen Zeitung uvedl, že hoch se spolu s dalším chlapcem nacházel asi dvě stě výškových metrů nad střední stanicí lanovky v prostoru ocelových protilavinových bariér. Právě tlak sněhové masy vůči těmto zábranám chlapci způsobil vážná zranění.

„Svědci, kteří neštěstí viděli, upozornili horskou službu,“ řekl listu Kronen Zeitung velitel zásahu Andi Kandler s tím, že z lanovky bylo místo dobře viditelné.

Deník dále uvedl, že chlapec ve středisku lyžoval v rámci české skupiny čtyř dospělých a dvou dětí. List poznamenal, že příbuzenské vazby nejsou známé, dle DPA to však byla rodina.

Záchranáři v Bad Gasteinu upozornili, že v oblasti hrozí laviny, protože nový sníh není se staršími vrstvami sněhu propojen. Masa se navíc může kvůli špatné stabilitě utrhnout i zcela bez zatížení.

