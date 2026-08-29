Na Islandu začalo referendum o obnovení přístupových jednání s EU

Na Islandu v 11:00 začalo referendum o obnově přístupových jednání o vstupu země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islanďanů je proti obnově přístupových rozhovorů.
Severská země, kde žije téměř 400 tisíc lidí, je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu, součástí EU však není. V roce 2010 uprostřed finanční krize sice Island přístupová jednání zahájil, v roce 2013 ale po rychlém zotavení ekonomiky rozhovory pozastavil kvůli ostrému sporu s EU ohledně rybolovných práv.
V poslední době na pozadí růstu životních nákladů, rusko-ukrajinské války či výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa o potřebě ovládnout Grónsko se ale zájem o vstup do EU na Islandu zvýšil. Zda země jednání obnoví, bude jasné po 24:00 SELČ, kdy se volební místnosti uzavřou.
Před zmrazením rozhovorů s EU v roce 2013 Island uzavřel 11 z 33 kapitol přístupových rozhovorů. Po případném uzavření všech kapitol by musel vyhlásit další referendum o samotném vstupu.