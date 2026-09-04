Po ukrajinském dronovém útoku vypukl požár v ropném skladu v Soči

Po ukrajinském dronovém útoku vypukl požár ropného skladu v černomořském přístavním městě Soči na jihu Ruska. Agentura Reuters napsala, že o tom informovaly úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, podniká v sebeobraně vzdušné údery na cíle v Rusku.
Rozsah škod po dronovém útoku v Soči úřady nezveřejnily. Místní obyvatelé ale na sociálních sítích informovali o explozích a velkém požáru, což dokládají i zveřejněné záběry. Ukrajinský monitorovací kanál Exilenova+ zveřejnil snímky, podle kterých jsou v plamenech ropný terminál společnosti Rosněfť a také ropný terminál společnosti Lukoil.
Ropné sklady, terminály či rafinerie jsou častým cílem ukrajinských úderů. Ukrajina tvrdí, že cílem takových útoků je snížit ruské příjmy z ropy, a tak znemožnit Moskvě financovat válku. Útoky rovněž vyvolávají nedostatek pohonných hmot v zemi. Ruský vládce Vladimir Putin v srpnu prohlásil, že ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska sice způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické.
Rusko rovněž informovalo o čtvrtečním ukrajinském úderu na Bělgorodskou oblast u hranic s Ukrajinou. Tvrdí, že při něm zahynuli čtyři lidé včetně dvou zdravotníků. Další tři lidé utrpěli zranění. Informace nelze nezávisle ověřit.