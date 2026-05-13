Trump označil Venezuelu za 51. stát USA

Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž je jihoamerická Venezuela znázorněná jako 51. stát USA. Krátce předtím dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová reagovala, že se nikdy neuvažovalo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států.
V příspěvku, v němž je území Venezuely v mapě zaneseno jako americká vlajka, Trump nenapsal žádný podrobný komentář. „51. stát,“ uvedl prezident USA bez bližších informací.
Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele coby součásti USA zásoby ropy, které má tato jihoamerická země největší na světě. Vyjádřil také přesvědčení, že „ho Venezuela miluje“.
Podle současného vedení v Caracasu se přitom o této myšlence nikdy neuvažovalo. Venezuelanky a Venezuelané milují svou nezávislost a hrdiny boje za ni, konstatovala Rodríguezová.
V čele latinskoamerické země stanula začátkem ledna poté, co se v metropoli Caracasu američtí vojáci zmocnili dlouholetého autoritářského vládce Nicoláse Madura a unesli jej do USA. Nyní je Maduro ve vězení v New Yorku, kde ho čeká proces kvůli údajnému zapojení do pašování drog.
Kanada „nabídku“ odmítla
Podobně se Trump v minulosti vyjadřoval o Kanadě, přičemž o jejím premiérovi Marku Carneym mluvil jako o „guvernérovi“, což je označení šéfů amerických států. Šéf Bílého domu také označil společnou hranici obou zemí za umělou linii.
„Nebudeme o něčem diskutovat, pokud o tom někdo nebude chtít diskutovat,“ řekl Trump. „(Ale) bylo by to opravdu nádherné manželství,“ dodal o možném spojení obou zemí.
Carney však během návštěvy Bílého domu tuto myšlenku rychle odmítl. „Není na prodej, nebude na prodej, nikdy,“ řekl kanadský premiér Trumpovi. „Nikdy neříkej nikdy, nikdy neříkej nikdy,“ reagoval americký prezident.