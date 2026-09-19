Superdávku čekají další změny

Superdávku, která slučuje dávky na bydlení, živobytí a děti, čekají další změny. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) je chce s opozicí dohodnout ještě během podzimu. Týkat se mají například exekucí a insolvencí, protože nárok na podporu v současné době stát odvozuje před přihlédnutím k takovým srážkám. Zatím poslední úpravy, které mají rozšířit okruh zranitelných osob, schválili senátoři v červenci. Někteří potřební dosud na superdávku nedosáhli vůbec.
O dalších úpravách by podle Juchelky měla sněmovna rozhodovat až příští rok. Zároveň podotkl, že vynětí přídavků na děti, po němž volal už během schvalování, znovu předkládat nehodlá. „To už bohužel nejde a nešlo to, ani když jsem nastupoval na ministerstvo. Superdávka se už teď tváří velmi celistvě,“ řekl ministr s tím, že resort do budoucna kvůli přídavku na dítě chystá balíček pro rodiny.
Pro ČT se vyjádřila neúspěšná žadatelka, která se stará o dceru s kombinovaným postižením. Dítě potřebuje pomoc čtyřiadvacet hodin denně, kvůli čemuž matka může pracovat jen několik hodin týdně. O superdávku si zažádala loni v říjnu, zamítavé stanovisko dle svých slov dostala až po půl roce. „Bylo to odůvodněno tím, že jsem nedodala podklady, přitom v aplikaci je dohledatelné, že jsem je tam dodala,“ sdělila.
Podle pracovnice České asociace paraplegiků Lucie Ovsenákové superdávka na pomoc těžce postiženým a pečujícím, starajícím se 24 hodin denně, rezignovala. Tvrdí, že je superdávka považuje za nepracující, kteří nemají nárok na pracovní bonus.
„Chtěl bych, aby například péče o osobu ve třetím nebo čtvrtém stupni byla buď plnohodnotně, nebo alespoň částečně počítána do pracovního bonusu, aby byla více zvýhodněna,“ uvedl exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Podle Juchelky se situace neformálních pečujících bude zohledňovat v rámci proměny celého zákona o sociálních službách. „Do konce roku budeme mít jasnou vizi, jak to protlačit legislativním procesem,“ doplnil.
Změny u zranitelných skupin a nákladů na bydlení
Samoživitelce Janě Koubíčkové superdávka přiznána byla, avšak s o hodně nižší částkou než předtím. Koubíčková přišla po smrti manžela o práci a matce devítiletého chlapce se zaměstnání shání jen těžce.
Změna nastane v říjnu, kdy mezi zranitelné skupiny budou nově patřit právě samoživitelé a samoživitelky s dětmi do patnácti let místo současných maximálně sedmi. Podrobněji bude stát posuzovat i náklady na bydlení. Místo tří kategorií bude republiku rozdělovat do 77 okresů. Změny v srpnu podepsal prezident Petr Pavel.
Změny budou podle Ministerstva práce a sociálních věcí navíc stát do tří miliard korun. Na státní rozpočet mít vliv nebudou, protože s takovou částkou počítá i rezerva. Ministerstvo k 10. září eviduje více než 500 tisíc žádostí o superdávku.
Superdávku prosadila minulá vláda. Podle Jurečky se systém zjednodušuje a je adresnější. Juchelka dříve řekl, že superdávka je nedotažená a jsou nutné změny. Jurečka opakovaně reagoval, že s doladěním dle poznatků z praxe se počítalo od začátku.