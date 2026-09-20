Podíl padesátníků mezi nezaměstnanými roste. Práci hledají ze všech věkových kategorií nejdéle. Podle Kateřiny Musilové z nadace Krása pomoci se lidé nad padesát let často hůře orientují na trhu práce nebo mají nízké sebevědomí, zároveň se ale potýkají s předsudky a stereotypy. Právě na překážky ze strany zaměstnavatelů upozornil také Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. „Jejich uplatnění na trhu práce není otázkou lenosti, obcházení pravidel a vyhýbání se pravidlům,“ zdůraznil v Událostech, komentářích z ekonomiky. Zároveň upozornil, že plánované snížení podpory v nezaměstnanosti je, potažmo stejně jako další zranitelné skupiny, zasáhne. Pořadem provázely Vanda Kofroňová a Kristina Nováková.
Svůj pohled na problém připojila také business mentorka a M&A poradkyně Margareta Křížová, výzkumník z Masarykovy univerzity Štěpán Mikula, výkonný ředitel Grafton Recruitment Martin Malo, partner ve společnosti Moore Czech Republic Radovan Hauk a mluvčí Alma Career Czechia Tomáš Ervín Dombrovský.