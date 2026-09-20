Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují


20. 9. 2026Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují, sdělilo české ministerstvo zahraničí s tím, že místní policie nepředpokládá, že by někdo přežil.

Norská média v sobotu informovala, že záchranáři od pátku u ostrova Averöya nedaleko města Kristiansund na západě Norska pátrali po pohřešované rybářské lodi se čtyřmi zahraničními turisty na palubě.

V sobotu záchranáři loď objevili, ale bez posádky. Média výslovně neuvádějí, že turisté pocházeli z Česka, bez upřesnění zmiňují Východoevropany.

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„V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo, po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil,“ uvedlo české ministerstvo zahraničí. To uvedlo, že na palubě byla čtyřčlenná posádka českých občanů.

Portál Nettavisen napsal, že turisté si loď pronajali v pátek ráno a že se plánovali vrátit ještě před setměním. V sobotu večer záchranáři pátrání po posádce přerušili s ohledem na špatné počasí a tmu.

Pátrání koordinuje norské středisko pro záchranné akce HRS. Do akce byl podle příspěvku střediska na síti X nasazen i vrtulník.

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