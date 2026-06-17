V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil plachetnici s Čechy


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Informovala o tom ve středu veřejnoprávní stanice HRT. Lodní neštěstí nepřežili čtyři Češi a další čtyři osoby byly převezeny do nemocnice.

Chorvatská policie oznámila, že byl zadržen třiatřicetiletý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Podle HRT jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku.

Připravujeme podrobnosti.

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