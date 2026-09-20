Na letišti v Mošnově pokračují Dny NATO

Vystoupením slovinského pilota Lina Regaliho s letounem PC-9M Hudournik (v češtině Rorýs) začal na letišti v Mošnově na Novojičínsku druhý den Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR. Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Do areálu opět míří tisíce lidí, pro které je připraveno okolo osmi hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi a mohou si prohlédnout také množství moderní techniky. Operátor speciální policejní linky Michal Tichý řekl, že nápor ale není takový jako v sobotu a žádné dopravní problémy v neděli v okolí letiště nejsou.
„V této chvíli je situace dobrá. Kolony prakticky nejsou, plynule se plní centrální parkoviště. Nejsou žádné problémy,“ řekl Tichý.
Na akci se představují armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky ze čtrnácti zemí. Vstup je zdarma a návštěvníci jezdí z celé republiky, mnoho lidí ale tradičně přijíždí i z blízkého Polska a ze Slovenska. V sobotu Dny NATO podle údajů policie navštívilo okolo 92 tisíc lidí a v kolonách, které byly ráno a dopoledne ze všech stran letiště, se popojíždělo i dvě hodiny.
Letoun Tornado v německých barvách
Mezi nejatraktivnější ukázky, které lidé uvidí i v neděli, patřilo v sobotu předvedení letounu Tornado v německých barvách. Ukázku tohoto letadla ve vzduchu do letoška lidé v Mošnově vidět nemohli. Tradičně velký úspěch sklízejí vystoupení leteckých akrobatických skupin a show britských Red Arrows program vyvrcholí.
Na ploše například celní správy Česka a Německa předvedou zásah proti pachatelům nelegální činnosti na hranicích. Mechanizovaná brigáda české armády společně se skupinou informačního boje a základnou vrtulníkového letectva ukáže zteč předního okraje obrany a lidé uvidí také třeba osvobození rukojmí z rukou ozbrojených pachatelů v provedení policejních zásahových jednotek z Česka, Polska a Slovenska.
Na statických ukázkách je možné vidět mimo jiné čerstvý přírůstek české armády, transportní letoun Embraer C-390 Millennium.