Dny NATO přilákají do Mošnova tisíce lidí. Vyjedou mimořádné vlaky i autobusy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

O víkendu 19. a 20. září se v Ostravě uskuteční Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR. Jde o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě, kterou každoročně navštíví přes dvě stě tisíc lidí. Policie upozorňuje, že v okolí letiště v Mošnově mohou vznikat kolony a další dopravní komplikace. Návštěvníkům proto doporučuje využít veřejnou dopravu. Na akci pojedou speciální vlaky i autobusy. Vstup je zdarma.

Na Dny NATO tradičně přijíždějí návštěvníci nejen z celé republiky, ale také z Polska či Slovenska. Podle ředitele moravskoslezské policie Tomáše Kužela nasadí policie zhruba čtyři stovky lidí, z nichž nejméně polovina bude dohlížet na dopravu.

„I přes maximální nasazení sil a prostředků může být zajištění plynulé dopravy komplikované. Důvodem je kapacita komunikací a vysoký počet vozidel na jednom místě a v jednu dobu,“ řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská. Ze zkušeností z minulých let proto policie upozorňuje na možné kolony, zejména v Mošnově, kde se sbíhá doprava ze všech příjezdových komunikací. Cestující, kteří budou z letiště odlétat, by proto měli vyrazit s větším předstihem.

V okolí letos nejsou zásadní dopravní omezení. Na silnici mezi Petřvaldíkem a Albrechtičkami bude dočasně zaveden jednosměrný provoz, pro veřejnost bude komunikace uzavřena. Policie tradičně zprovozní speciální telefonní linku 723 759 733, na které bude podávat aktuální informace o dopravní situaci.

V areálu budou zdarma k dispozici úschovny kol hlídané městskou policií. Kvůli bezpečnostním opatřením je zakázáno vnášet předměty, které mohou ohrozit návštěvníky či účastníky akce.

Štětínská také upozornila, že na letišti a v jeho okolí platí bezletová zóna pro drony.

  • zvířata (s výjimkou asistenčních psů)
  • zbraně – střelné, sečné, nože, nůžky
  • makety zbraní
  • deštníky, včetně skládacích
  • drony
  • amatérské i profesionální radiostanice
  • nafukovací balónky a další polétavé předměty
  • jízdní kola a koloběžky, kolečkové brusle, skateboardy, segwaye
  • tažené vozíky
  • alkohol, omamné a psychotropní látky
  • skleněné lahve a nádoby
  • laserová ukazovátka/předměty s laserovým paprskem

zdroj: www.natodays.cz

Speciální vlakové i autobusové linky

České dráhy (ČD) vypraví speciální expresy z Prahy, Brna a Olomouce a posilové osobní vlaky z Bohumína, Opavy a Ostravy-Svinova. Mluvčí ČD Vanda Rajnochová uvedla, že ve Studénce bude mimořádně zastavovat několik dálkových vlaků včetně spojů kategorie SuperCity. „Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně,“ uvedla.

Z Prahy pojede mimořádný vlak IC 645 Dny NATO, který bude povinně místenkový. Z pražského hlavního nádraží odjede v 6:30 a do Mošnova přijede v 10:26. Z Brna pojede vlak R 647 Dny NATO v 7:57, do Mošnova dorazí v 10:53. Zvláštní vlak R 643 Dny NATO z Olomouce vyjede v 8:10 a do Mošnova dorazí v 9:25. Odpoledne pojedou zvláštní vlaky zpět.

„S prokladem pravidelných spojů budou v úseku mezi stanicí Ostrava-Svinov a mošnovským letištěm jezdit vlaky zhruba každou půlhodinu až hodinu. Zároveň budou od 8:00 do 18:00 posíleny vybrané soupravy mezi Ostravou a zastávkou Mošnov, Ostrava Airport,“ řekla Rajnochová.

Na akci pojedou také speciální autobusové linky z Ostravy, Frýdku-Místku, Nového Jičína a Kopřivnice. Kyvadlová doprava bude jezdit také od nádraží ve Studénce. Společnost Transdev Morava zajistí po celý víkend přímé autobusové spoje mezi zastávkami Ostrava, Dubina a Petřvald, Petřvaldík, garáže ČSAD. Do Petřvaldíku vypraví také spoje v 7:50 a 9:10 z autobusového nádraží ve Frýdku-Místku. Ty budou mít jedinou zastávku v Brušperku. Zpět z Petřvaldíku pojedou v 17:00 a 18:00.

Dopravce Z-Group Bus vypraví oba dny v 8:00 a 9:00 spoje z autobusového nádraží v Novém Jičíně a v 7:30 a 8:00 spoje z Kopřivnice ze zastávky Čs. armády. Ty zastaví také v Příboře U Volného. Autobusy pojedou k mateřské škole v Albrechtičkách, odkud v 17:30 a 18:30 vyjedou zpět. Do Albrechtiček budou jezdit také kyvadlové autobusy ze Studénky.

Přehlídka techniky, ukázky i besedy

Hlavní program Dnů NATO se koná na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Nabídne prezentaci těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky, dynamické ukázky výcviku speciálních jednotek, letecké ukázky nebo prezentaci výzbroje, výstroje a vybavení jednotlivých útvarů. Na jednom místě budou moci návštěvníci zhlédnout práci a techniku vojáků, hasičů a policistů, ale také celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších útvarů.

„Nemělo by chybět služební vozidlo Ferrari, dále vodní stříkač Tatra i vozový park a technika služby dopravní, pořádkové i cizinecké policie. Ukážeme zbraně, výstroj i výzbroj těžkooděnců, odprezentují se i policejní potápěči,“ řekla k ukázkám policie Štětínská.

Součástí Dnů NATO není pouze přehlídka techniky a dynamické ukázky. Akce se zaměřuje také na bezpečnostní témata. Jejím mottem je „Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita“. Doprovodný program zahrnuje besedy, filmové projekce a semináře. Veškeré informace o akci i možnostech dopravy jsou na webu Dnů NATO.

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