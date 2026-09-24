Kvůli mrtvému novorozenci chystá policie v Rovensku plošný test DNA u žen


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie zatím nezná totožnost matky mrtvého novorozence nalezeného před dvěma týdny v kontejneru na odpad v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Zkusí ji zjistit pomocí testů DNA. Na webu policie o tom ve čtvrtek informovala její regionální mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

„V souvislosti se zajištěnými stopami bude v obci Rovensko pod Troskami probíhat takzvaný plošný screening (odběr biologického materiálu kvůli analýze DNA) u žen v určitém věkovém rozmezí,“ uvedla Šrýtrová.

Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Mrtvé novorozeně bylo v kontejneru na tříděný odpad. „Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté v rámci prováděných úkonů trestního řízení intenzivně pátrají. V dané věci probíhá důkladné šetření se zaměřením na místo činu, zajišťují se a vyhodnocují kamerové záznamy, v současné době i z širšího okolí, a probíhá znalecké zkoumání,“ dodala mluvčí policie.

Obdobný případ policisté v Libereckém kraji naposledy vyšetřovali v roce 2017, kdy byl 11. února v kontejneru na domovní odpad v dolním centru Liberce nalezen mrtvý novorozenec, který se narodil živý. Totožnost matky se tehdy kriminalistům zjistit nepodařilo.

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