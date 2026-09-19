Na letišti v Mošnově začaly Dny NATO, v koloně mohou lidé čekat i dvě hodiny

Na letišti v Mošnově na Novojičínsku v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ze všech stran jsou kolony aut, která na akci jedou. Nejdelší kolona je ze strany od Studénky ve směru od dálnice D1. Je dlouhá asi devět kilometrů. Operátor speciální policejní linky Michal Tichý řekl, že v ní lidé mohou čekat i dvě hodiny.
Dopravní situace se podle něj zatím zhoršuje. Ve směru od Ostravy měří kolona asi pět kilometrů, od Příbora je dlouhá okolo tří kilometrů.
Vstup na akci je zdarma a každoročně na ni jezdí desítky tisíc lidí nejen z celého Česka, ale i z Polska a Slovenska. Loni bylo diváků přibližně 150 tisíc. Organizátoři doporučují lidem, aby volili alternativní druhy dopravy, například vlak nebo bicykly, pro které jsou připravené hlídané kolárny.
Akce se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Na Dnech NATO se představují armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky letos ze 14 zemí. V programu je každý den více než osm hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi a množství nejmodernější techniky.
Předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík řekl, že otevřeli brány areálu oproti předchozím letům dříve. „Udělali jsme to letos poprvé už v 08:15, abychom aspoň částečně umožnili snadnější přístup do areálu. Už jsme tady viděli první čekající návštěvníky po sedmé hodině, což nás samozřejmě velice těší tento jejich zájem,“ řekl Pavlačík.
Nová vozidla české armády
Česká armáda prezentuje například vozidla, která nově byla nebo teprve budou zařazena do výzbroje pozemních sil – tank Leopard 2A4, bojové vozidlo pěchoty CV90 společnosti BAE Systems či spojovací vozidlo Titus KOVS. V Mošnově je v českých barvách poprvé na veřejnosti k vidění přepravní letoun C-390 Millennium. „Jsme rádi, že v českém zbarvení má premiéru právě u nás,“ řekl Pavlačík.
Speciální partnerskou zemí je letos Německo, mezi jehož nejatraktivnějšími ukázkami bude letoun Tornado s měnitelnou geometrií křídel. Letecké akrobatické skupiny, které tradičně patří k největším lákadlům akce, letos zastupuje oblíbená britská skupina Red Arrows.
Dny NATO se v Ostravě poprvé konaly v roce 2001. Pavlačík řekl, že prvním zahraničním účastníkem bylo v roce 2005 právě letadlo Tornado, tehdy v britských barvách. „Ale nikdy tady nepředvádělo plnohodnotnou ukázku. Letos je tady německý display tým. Bylo to naše přání v rámci jejich partnerství pro letošní rok, takže jsme rádi, že tady tuhle ukázku předvedou,“ řekl Pavlačík.
Jedním z aktuálních témat je podle něj zvyšování požadavků na obranu a bezpečnost. „Tato akce je od roku 2001 založená na pilíři, který je neměnný, to znamená, že návštěvník si nemusí platit vstupné, aby viděl, co se pořizuje z jeho daní. Je důležité, aby občan – daňový poplatník viděl jednak, co se pořizuje z jeho prostředků, z daní, ale také aby viděl úroveň výcviku a schopností,“ řekl Pavlačík.