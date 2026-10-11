Strany možné koalice v Hradci Králové začaly jednat o programu

Subjekty možné vládní trojkoalice v Hradci Králové v čele s ve volbách vítěznou koalicí Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 začaly jednat o programových prioritách. V diskutovaných programových oblastech se neobjevily žádné zásadní neshody a potvrdila se široká shoda na hlavním směřování města, uvedla jednička koalice HDK a TOP 09 a primátorka Pavlína Springerová (HDK). Kromě koalice HDK a TOP 09 by trojkoalici ještě měly tvořit koalice Pirátů a Starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Tři subjekty mají v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 20 mandátů.
„Dnes (v neděli, pozn.red.) jsme udělali první důležitý krok k sestavení nového vedení Hradce Králové. Probrali jsme konkrétní programové priority a oblasti, na kterých chceme postavit budoucí koaliční spolupráci,“ uvedla Springerová. Strany tak podle ní mají jasnější představu o dalším postupu. „Nyní nás čeká dopracování konkrétní programové dohody a zahájení jednání o personálním obsazení rady a vedení města,“ dodala.
Trojkoalice by podle Springerové, která aspiruje na další čtyři roky v čele města, měla navázat na práci vedení radnice v uplynulém volebním období. V něm kromě HDK a TOP 09 byli také Piráti, Změna pro Hradec a Zelení.
Strany podle Springerové v neděli řešily především ekonomiku Hradce Králové a posilování jeho příjmů, záležitost dostupného bydlení a rozvoje města, dále dopravu, parkování a mobilitu a bezpečnost a kvalitu života ve městě. Jednání primátorka označila za konstruktivní a přátelské.
Na společném postupu se tři subjekty dohodly v sobotu večer po konečném sečtení hlasů z obecních voleb.
Pokud se tři subjekty v čele s HDK a TOP0 09 dohodnou na koalici, v opozici skončí hnutí ANO, ODS a uskupení Náš Hradec.
Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků získala ve volbách 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti mandáty. Třetí Piráti a Starostové budou mít šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Náš Hradec. Šesté je uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL se třemi mandáty.
Z deseti kandidujících subjektů se do zastupitelstva dostalo šest.