V Hradci Králové jsou sečteny dvě třetiny okrsků, vede koalice TOP 09 a HDK


10. 10. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ve volbách do zastupitelstva Hradce Králové po sečtení dvou třetin okrsků vítězí koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, následuje hnutí ANO. V 37členném zastupitelstvu by koalice průběžně získala 11 mandátů, hnutí o jeden méně.

Na třetím průběžném místě byla před půl sedmou hodinou večerní koalice Pirátů a Starostů (6 mandátů), následuje ODS (4 mandáty), sdružení lidovců, Zelených a Změny pro Hradec (3 mandáty) a sdružení více politických subjektů Náš Hradec (3 mandáty).

Zdroj: ČSÚ, ČT24
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Vývoj po minulých volbách 2022

V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Hradci Králové zvítězilo hnutí ANO se ziskem 24,52 procenta hlasů. Na druhém místě skončily s odstupem se ziskem 13,67 procenta Hradecký demokratický klub (HDK) a TOP 09 s podporou Hradeckých patriotů a Liberálně ekologické strany (LES). Přes deset procent (10,27) získala ještě ODS. Do zastupitelstva se dostali také Piráti (9,06 procenta), uskupení Rozvíjíme Hradec – Nová hradecká občanská kandidátka (7,19 procenta), SPD (6,49 procenta) a uskupení složené ze Změny pro Hradec a Zelených (5,60 procenta).

Koaliční smlouvu po volbách podepsali zástupci HDK a TOP 09, ODS, Pirátů, Rozvíjíme Hradec a uskupení Změny pro Hradec a Zelených. V sedmatřicetičlenném zastupitelstvu měla pětikoalice 21 mandátů. Primátorkou zastupitelé v listopadu 2022 zvolili Pavlínu Springerovou (HDK), která se stala první ženou v čele města v jeho historii. Zastupitelstvo zvolilo i pět náměstků, přičemž po jednom připadlo ODS, TOP 09, Změně pro Hradec a Zeleným, Pirátům a hnutí Rozvíjíme Hradec. V radě připadly dvě pozice ODS a po jedné HDK, Pirátům a hnutí Rozvíjíme Hradec.

Koalice se rozpadla v květnu roku 2023, kdy čtyři subjekty vypověděly smlouvu, jelikož požadovaly, aby v koalici skončil lídr hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek, který podle ostatních koaličních uskupení nebyl schopen týmové práce. Holásek i jeho kolegové z hnutí ve společném prohlášení argumenty koaličních partnerů pro vypovězení smlouvy odmítli.

Zúžená koalice v Hradci Králové pokračuje, podpoří ji přeběhlíci
Pavlína Springerová a Lukáš Řádek

Zbývající čtyři strany koalice následně uzavřely dodatek koaliční smlouvy a pokračovaly v čele města bez hnutí Rozvíjíme Hradec. Zúžená koalice disponovala většinou 21 mandátů díky třem přeběhlíkům zvoleným za Rozvíjíme Hradec a hnutí ANO. Zastupitel Jindřich Outlý, který byl zvolen na kandidátce ANO, se v srpnu 2023 stal i jedním z radních. V radě Hradce Králové nahradil Holáska. Součástí rady zůstala i náměstkyně primátorky Ilona Dvořáková zvolená za Rozvíjíme Hradec, která z hnutí vystoupila.

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