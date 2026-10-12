Koaliční rada probere změny ve financování asistentů pedagoga


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Před pondělním zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla novelou zákona, která se týká změn financování asistentů pedagoga, zástupci vládní většiny by měli debatovat i o zařazení materiálů na další sněmovní schůze či o nadcházejícím druhém kole senátních voleb. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) by pak měl diskutovat o rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ministři mají na programu i změny občanského zákoníku, které se týkají rozvodů či domácího násilí.

Návrh ohledně financování asistentů pedagoga před týdnem kabinet odložil kvůli stanovisku Motoristů a SPD. Zásadní změny v takzvané inkluzi či její úplné zrušení požadují menší partneři ANO s odvoláním na finanční náročnost systému. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že jeho rolí jako ministra školství je koaliční partnery o potřebě inkluze edukovat.

Inkluze po dvou dekádách leckde drhne
Výuka ve škole, ilustrační foto

ČIŽP by mohla získat pravomoc okamžitě zastavit provoz podniku v případě bezprostředního ohrožení zdraví obyvatel, které by mohlo nastat například při havárii či úniku toxických látek. Doposud musela v takových případech většinou nejprve nařídit provozovateli nápravné opatření a poskytnout mu k němu lhůtu. Dohled se má rozšířit na těžební průmysl, výrobu baterií a nižší stovky velkochovů prasat a drůbeže.

Novela občanského zákoníku a dalších předpisů má podle ministerstva spravedlnosti posílit ochranu práv dětí a vyjasnit některé pojmy po takzvané rozvodové novele účinné od začátku roku. Výslovně mimo jiné stanoví, že v případě domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Předpis vyjasňuje některé další otázky spojené s rozvodem či soudním poplatkem.

Od července platí přesnější vymezení domácího násilí a další novely
Ilustrační fotografie

Kabinet má na programu i nařízení, které má umožnit efektivnější využívání rádiových kmitočtů. Zabývat se bude i zprávou o naplňování Národního plánu obnovy či materiálem k státní dotační politice vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností. Mezi body programu jsou i hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce či národní strategie regenerace brownfieldů do roku 2030.

Babiš trvá na zákonu o neziskových organizacích, ty potřebné podle něj určí ministři
Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)

Výběr redakce

Útok na terminál letiště v Rijádu způsobil požár, úřady hlásí jednu oběť

Útok na terminál letiště v Rijádu způsobil požár, úřady hlásí jednu oběť

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump ohlásil energetické příměří Ukrajiny a Ruska. Moskva ale mezitím útočila

Trump ohlásil energetické příměří Ukrajiny a Ruska. Moskva ale mezitím útočila

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování útoku na premiéra Tuska

Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování útoku na premiéra Tuska

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Rusko zasáhlo obchod s potravinami u Charkova, Yandex hlásí útok na datové centrum

Rusko zasáhlo obchod s potravinami u Charkova, Yandex hlásí útok na datové centrum

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
V Plzni se na koalici dohodlo ANO, Pro Plzeň a STAN

V Plzni se na koalici dohodlo ANO, Pro Plzeň a STAN

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Dohodu o pražské koalici chce Hlaváček v listopadu

Dohodu o pražské koalici chce Hlaváček v listopadu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Analýza: Praha přinesla těsné vítězství Starostů a neúspěch ANO

Analýza: Praha přinesla těsné vítězství Starostů a neúspěch ANO

před 11 hhodinami
Zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička

Zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Koaliční rada probere změny ve financování asistentů pedagoga

Před pondělním zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla novelou zákona, která se týká změn financování asistentů pedagoga, zástupci vládní většiny by měli debatovat i o zařazení materiálů na další sněmovní schůze či o nadcházejícím druhém kole senátních voleb. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) by pak měl diskutovat o rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ministři mají na programu i změny občanského zákoníku, které se týkají rozvodů či domácího násilí.
před 1 hhodinou

Strany možné koalice v Hradci Králové začaly jednat o programu

Subjekty možné vládní trojkoalice v Hradci Králové v čele s ve volbách vítěznou koalicí Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 začaly jednat o programových prioritách. V diskutovaných programových oblastech se neobjevily žádné zásadní neshody a potvrdila se široká shoda na hlavním směřování města, uvedla jednička koalice HDK a TOP 09 a primátorka Pavlína Springerová (HDK). Kromě koalice HDK a TOP 09 by trojkoalici ještě měly tvořit koalice Pirátů a Starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Tři subjekty mají v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 20 mandátů.
před 4 hhodinami

Na konferenci Forum 2000 ocenili disidenty a organizaci z Myanmaru

Laureáty letošní ceny mezinárodní konference Forum 2000 za odvahu a odpovědnost jsou tři myanmarští disidenti Tajzar San, Nan Lin a Htet Mjat Aung. Spolu s nimi cenu získala koalice sdružující tamní opoziční hnutí Koordinační orgán generální stávky (GSCB). Vyhlášením večer začalo v Praze setkání více než osmi set hostů ze sto zemí světa, je mezi nimi několik současných a bývalých prezidentů, dvou držitelů Nobelovy ceny za mír a dalších politiků, diplomatů či aktivistů.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

V Plzni se na koalici dohodlo ANO, Pro Plzeň a STAN

V Plzni se na koalici na radnici dohodlo vítězné hnutí ANO a jeho dosavadní dva koaliční partneři – uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci, a hnutí STAN, oznámil to večer médiím na narychlo svolaném brífinku volební lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzycký. V devítičlenné radě města bude mít ANO většinu pěti křesel a Zarzycký zůstane primátorem. STAN bude mít tři křesla a uskupení Pro Plzeň s lidovci jedno. Prvním náměstkem Zarzyckého bude lídr STAN Aleš Tolar.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoBral jsem to jako test, zda mě voliči chtějí v celostátní politice, říká Grolich

„Senátní volby byly měřítkem toho, zda mě v celostátní politice voliči chtějí, a jsem rád, že mě tam poslali takto raketově, s tak silným mandátem,“ řekl v Interview ČT24 předseda opoziční KDU-ČSL a nově i senátor Jan Grolich. Do konce roku 2028 by chtěl mít dohodnuté, jak budou lidovci kandidovat ve sněmovních volbách 2029. „Kdybychom tam šli s nynějšími preferencemi (2,5 procenta podle nejnovějšího průzkumu STEM), tak bych to bral jako neúspěch a do jednání o koaliční spolupráci bychom šli ve slabé pozici.“ Chtěl by takovou pozici, aby některá koaliční strana byla slabší, či aby při neuzavření koalice mohla jít KDU-ČSL do voleb sama. V pořadu moderovaném Jiřím Václavkem též řekl, že jeho „noví lidovci“ chtějí přinést hospodářskou kompetenci, proto na začátku příštího roku představí hospodářskou strategii. Dodal, že u jiných strategií mu chybí vize toho, jak má Česko fungovat – a být vnímáno i v zahraničí – po ekonomické stránce za deset patnáct let.
před 8 hhodinami

Dohodu o pražské koalici chce Hlaváček v listopadu

Dohoda o koalici v hlavním městě by měla být hotová v listopadu, řekl v Nedělní debatě v České televizi pražský lídr hnutí STAN Petr Hlaváček. Předsedou zastupitelského klubu STAN v Praze je Michal Biskup, místopředsedkyní Hana Novotná. Hlaváček uvedl, že se v neděli krátce sešel s jedničkou SPOLU Tomášem Portlíkem (ODS), oficiální jednání však bude v pondělí, poté se sejde i se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Portlík v neděli řekl, že STAN má jako vítěz voleb v metropoli právo mít primátora.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Analýza: Praha přinesla těsné vítězství Starostů a neúspěch ANO

Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy skončily těsným vítězstvím hnutí Starostové a nezávislí. Jen o jeden procentní bod za nimi skončila koalice ODS a TOP 09. Naopak hnutí ANO skončilo pod svými očekáváními. Ve volbách do pražského zastupitelstva zasednou ještě zástupci SPOLU pro Prahu, Prahy sobě a Piráti. Téma rozebral analytik ČT Kamil Švec.
před 11 hhodinami

Trumpova dohoda o ruské naftě podle Havlíčka ceny nesníží

Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským diktátorem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh nebude mít podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) vliv na ceny. Havlíček se v pořadu Partie na CNN Prima News shodl s předsedou ODS Martinem Kupkou a místopředsedou STAN Lukášem Vlčkem na tom, že do budoucna je nutné pracovat na soběstačnosti Evropy tak, aby nebyla závislá na jednom zdroji fosilních paliv.
před 14 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026