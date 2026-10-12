Koaliční rada probere změny ve financování asistentů pedagoga

Před pondělním zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla novelou zákona, která se týká změn financování asistentů pedagoga, zástupci vládní většiny by měli debatovat i o zařazení materiálů na další sněmovní schůze či o nadcházejícím druhém kole senátních voleb. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) by pak měl diskutovat o rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ministři mají na programu i změny občanského zákoníku, které se týkají rozvodů či domácího násilí.
Návrh ohledně financování asistentů pedagoga před týdnem kabinet odložil kvůli stanovisku Motoristů a SPD. Zásadní změny v takzvané inkluzi či její úplné zrušení požadují menší partneři ANO s odvoláním na finanční náročnost systému. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že jeho rolí jako ministra školství je koaliční partnery o potřebě inkluze edukovat.
ČIŽP by mohla získat pravomoc okamžitě zastavit provoz podniku v případě bezprostředního ohrožení zdraví obyvatel, které by mohlo nastat například při havárii či úniku toxických látek. Doposud musela v takových případech většinou nejprve nařídit provozovateli nápravné opatření a poskytnout mu k němu lhůtu. Dohled se má rozšířit na těžební průmysl, výrobu baterií a nižší stovky velkochovů prasat a drůbeže.
Novela občanského zákoníku a dalších předpisů má podle ministerstva spravedlnosti posílit ochranu práv dětí a vyjasnit některé pojmy po takzvané rozvodové novele účinné od začátku roku. Výslovně mimo jiné stanoví, že v případě domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Předpis vyjasňuje některé další otázky spojené s rozvodem či soudním poplatkem.
Kabinet má na programu i nařízení, které má umožnit efektivnější využívání rádiových kmitočtů. Zabývat se bude i zprávou o naplňování Národního plánu obnovy či materiálem k státní dotační politice vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností. Mezi body programu jsou i hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce či národní strategie regenerace brownfieldů do roku 2030.
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