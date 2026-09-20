Na letní tábory odjelo nejméně dětí za deset let. Rodiče je chtějí mít večer doma

Zájem o dětské letní tábory postupně klesá. Podle dat krajských hygienických stanic, které má ČT k dispozici, na ně letos odjelo 194 tisíc dětí, což je nejméně za posledních deset let. Podle oslovených pořadatelů i některých hygieniků konkurují klasickým táborům ty příměstské. Rodiče totiž dávají čím dál častěji přednost akcím, ze kterých se děti vrací večer domů. Nemusí pak mimo jiné řešit, že se jim večer stýská.
„Tábor máme vždy celé léto, třeba osm až devět týdnů podle toho, jak jsou dlouhé prázdniny, a letos nám dva a půl týdne kvůli nedostatku dětí úplně vypadlo,“ popisuje situaci na táboře v Jihočeském kraji pořadatelka Eva Podrabská.
Letos odjelo na letní tábory v Česku celkem 194 293 dětí. Loni jich bylo podle dat hygieniků o sedm tisíc víc a v porovnání s rekordními roky 2019 a 2021 došlo letos k poklesu až o třicet tisíc dětí.
Pokles zájmu pozoruje poslední dva roky i Podrabská. Tábor proto začali postupně přizpůsobovat. „Děti mohou být ubytované na táboře, ale mohou docházet i formou příměstského tábora. Začali jsme to dělat, protože některé děti se těžce adaptují na cizí prostředí a rodiče je tam nechtějí nechávat přes noc,“ popsala.
Vedoucí: K táborům patří spaní přes noc
Méně dětí přijelo letos i na tábor Hobit na Ostravsku. „Pořádáme tábory dvaadvacet let a standardně k nám jezdilo bezmála šedesát dětí, letos to bylo 39. S vedoucími jsme říkali, že 31 je naše hrana uskutečnit tábor,“ uvedla pořadatelka Ivana Mariánková.
Největší zlom podle ní nastal po roce 2021. „Počet dětí se začal měnit někdy od covidu. Rodiče mají od té doby větší strach o své děti,“ poznamenala.
I pro tento tábor proto představuje příměstská varianta jedno z řešení, organizátorům a vedoucím se ale podobu tradičního tábora měnit nechce. „Příměstské tábory mohou být cesta pro úzkostlivé rodiče, ale když jsem to navrhovala vedoucím, tak se jim do toho nechtělo. K táborům patří i to, že tam jsou děti přes noc,“ uzavřela Mariánková.
Rodiče chtějí mít podle pořadatelů děti pod kontrolou
Podobné zkušenosti má i Středisko volného času Lužánky Brno, které je jedním z největších pořadatelů táborů a zájmových akcí pro děti. „Proměňuje se především délka pobytových táborů. Dříve to byly tři týdny, dnes je standardem maximálně čtrnáct dní. Rodiče nechtějí, aby děti zůstávaly na táboře tak dlouho,“ popisovala zástupkyně ředitele střediska Lužánky Iva Kouřilová.
Středisko situaci vyřešilo změnou délky pobytu na táborech a větším počtem příměstských táborů. „Mají o ně zájem především rodiče, protože chtějí mít větší kontrolu nad dětmi, chtějí jim volat, mít je večer doma,“ doplnila Kouřilová.
Praktikanti přicházejí o turnusy
Nižší počet dětí ale dopadá i na praktikanty a vedoucí. „Mám problém jako instruktorka, kdy mi na poslední chvíli ruší termíny turnusů z důvodu nadbytku personálu a nedostatku dětí,“ přiblížila vedoucí letních táborů Veronika. S rodiči často jedná, a proto i vnímá proměnu jejich chování. „Hlavně u mladších dětí slýchám docela často, že je rodiče nechtějí pustit na týden pryč, protože se bojí, že se jim bude stýskat, budou plakat nebo tam nikoho nebudou znát. Někteří rodiče také říkají, že nechtějí posílat děti někam s úplně cizími lidmi,“ podotkla.
Někteří pořadatelé sice nemusí rušit turnusy nebo zkracovat pobyty, i oni ale potvrzují, že se táborů účastní stále méně dětí. „Počty se snižují, ale nic jsme rušit nemuseli,“ sdělil jeden z pořadatelů tábora Chrudimka Miloslav Mojžíš.
Počty dětí na táborech se liší napříč jednotlivými kraji. Tradičně nejvíc letních táborů je na jihu Čech. V roce 2026 se jich tam zúčastnilo 32 tisíc dětí, loni jich bylo o dva tisíce víc. „Domníváme se, že hodně letních aktivit převzaly příměstské tábory, které jsou jednodušší na organizaci a dokážou víc reagovat na moderní trendy,“ uzavřela ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Jihočeského kraje Marie Nosková.