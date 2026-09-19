Letiště v Rijádu čelí „významnému narušení“, jsou vidět plameny

Nedaleko letiště v Rijádu jsou vidět plameny a hustý oblak černého kouře, řekli agentuře AFP dva obyvatelé hlavního města Saúdské Arábie. Vláda se podle agentur zatím k situaci nevyjádřila. Server Flightradar24 uvádí, že mezinárodní letiště čelí významnému narušení provozu. Úřady již ráno vyhlásily v hlavním městě varování před leteckými útoky.
Opatření je reakcí na obnovení bojů v sousedním Jemenu. Podle AFP se metropolí v brzkých ranních hodinách ozývaly výbuchy. „Oblast je vystavena nepřátelské letecké hrozbě,“ zněla zpráva pro obyvatele Rijádu. Úřady zároveň vyzvaly obyvatelstvo, aby neopouštělo své domovy.
Je to poprvé od obnovení dlouhotrvající občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saúdskému hlavnímu městu. Jemenští povstalci hútíové tento měsíc podnikli bleskovou ofenzivu, kterou získali rozsáhlé jemenské území. Povstalci také v posledních týdnech opakovaně informují o úderech Saúdské Arábie a jí vedené koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou vládu, na území, které mají pod kontrolou.
Hútíové, kteří mají podporu z Íránu, ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Hlavního města se zmocnili na přelomu let 2014 a 2015 a poté, co odtud vyhnali mezinárodně uznávanou vládu, vedli s jejími silami podporovanými vojenskou koalicí v čele s Rijádem válku až do příměří v roce 2022. Podle agentury AP však nová hútíjská ofenziva Jemen opět uvrhla do občanské války.