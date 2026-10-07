Při útocích na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Saúdské Arábii zemřeli tři lidé po útocích na mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu a mezinárodní letiště v Abhá. Ve středu večer to podle agentury Reuters uvedly tamní úřady. Rijád z útoků zatím nikoho neobvinil, nicméně jemenští povstalci z řad hútíů se ve středu už přihlásili k útokům na saúdskoarabskou metropoli.

Při útoku na letiště v Abhá zahynuly občanky Maroka a Alžíru a dalších 28 lidí bylo zraněno, zatímco při útoku na letiště krále Chálida zahynul súdánský občan a dalších osm lidí bylo zraněno, uvedli podle agentury AP tamní představitelé.

Koalice vedená Saúdskou Arábií, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu, ve středu odpoledne uvedla, že severně od Rijádu zachytila a zničila balistickou raketu hútíů. Íránem podporovaní hútíové se také přihlásili k novým útokům na letiště a vojenská zařízení v sousední Saúdské Arábii. V noci na středu také zasáhli mezinárodní letiště v jemenském Adenu.

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Hútíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Povstalci v současnosti ovládají také téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a v uplynulých týdnech zahájili ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Hútíové útočí i proti Saúdské Arábii, která podporuje tažení proti nim.

Mezinárodní organizace pro migraci ve středu uvedla, že kvůli bojům za posledních několik týdnů své domovy v Jemenu opustilo přes 200 tisíc lidí.

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