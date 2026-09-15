Saúdi řeší dilema. Hútíové mají statisíce bojovníků i moderní zbraně

Blesková ofenziva proíránských jemenských džihádistů narušuje lodní dopravu přes Rudé moře. Hútíové strávili poslední roky vyzbrojováním a zdokonalováním své vojenské taktiky. Podle expertů stojí za jejich triumfem i vnitřní rozpory v oficiální jemenské armádě. Nečinnost USA a dosavadní umírněná odezva Saúdské Arábie ukazují na vysoké náklady případné totální války, kterou si obě země dobře uvědomují.
Hútíové minulý týden dokázali získat kontrolu nad přístavem Muchá na pevninské části Jemenu, jenž leží jen pár desítek kilometrů od průlivu Báb al-Mandab neboli „Brány slz“. V pondělí pak džihádisté oznámili obsazení strategických ostrovů Velký Haníš, které se nacházejí asi 160 kilometrů severně od klíčového průlivu. V mezičase dobyli rovněž ostrov Majún (Perim) ležící přímo uvnitř významné úžiny.
Jemenští generálové spojení s mezinárodně uznávanou vládou před debaklem v Muchá minulý čtvrtek zoufale žádali o leteckou ochranu ze strany svého hlavního spojence Rijádu, zjistila CNN. „Hútíové nasadili všechno, co měli – vlnu za vlnou bojovníků… spolu se svými dostupnými balistickými raketami a zbraněmi,“ řekl americké stanici vysoce postavený jemenský zdroj napojený na vládní síly.
Zdroj uvedl, že kontaktoval Centrální velení Spojených států (CENTCOM) a dostalo se mu ujištění, že USA situaci pečlivě sledují a že saúdská letecká podpora je na cestě. Tato podpora však nikdy nepřišla a strategický přístav padl do rukou islamistů.
„Rijád po letech neúspěšné války sázel spíš na příměří a postupné odpoutání od Jemenu než na přípravu nové pozemní kampaně. Hútíové naopak léta budovali centralizované velení, raketové a dronové kapacity,“ uvedl zpravodaj ČT na Blízkém východě Andreas Papadopulos.
Rijád stojí na rozcestí
Podle něj jde u Saúdů o racionální obavu z otevření další války, kterou nelze rychle vyhrát. „Americké a izraelské bombardování hútíů v roce 2025 jejich schopnosti – jak dnes vidíme – zcela nezlomilo. Navíc útok na ně by mohl vyvolat spirálu odvet a zásahy proti saúdské infrastruktuře i lodní dopravě. Cena eskalace je jednoduše v těchto dnech nepoměrně vyšší než cena zdrženlivosti,“ soudí Papadopulos.
Bývalý velvyslanec USA v Saúdské Arábii Michael Ratney sdělil agentuře AP, že nejnovější vývoj je pro království „neuvěřitelně frustrující“. „Navzdory jejich antipatii k Íráncům je to válka, o kterou nikdy nežádali, měli z ní velké obavy. A jakmile začala, všechny jejich… nejhorší možné scénáře se začaly naplňovat,“ prohlásil diplomat.
Saúdský korunní princ a faktický vládce Muhammad bin Salmán strávil roky snahou vybudovat „nový“ Blízký východ pomocí rozsáhlých sociálních a ekonomických změn zaměřených na transformaci ultrakonzervativního království v globální obchodní centrum v prosperujícím a integrovanějším regionu. Toto úsilí ale utrpělo velké neúspěchy po útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023, který spustil jednu válku za druhou, píše AP.
„Saúdská Arábie se několik let snažila zaměřit se na ekonomickou transformaci a regionální stabilitu. Nedávné zisky hútíů zvyšují tlak na Rijád, aby reagoval, ale každá dostupná možnost s sebou nese značné náklady a nejisté výsledky,“ poznamenal expert na Blízký východ z think tanku Chatham House Neil Quilliam.
Saúdové by mohli zintenzivnit svou vojenskou reakci a pokusit se hútíe vytlačit, ale to by konflikt prodloužilo a vedlo k ještě intenzivnějším útokům džihádistů na saúdskou energetickou infrastrukturu, sdělil AP manažer výzkumu pro Blízký východ ze skupiny monitorující konflikty ACLED Šervan Hindrín Alí.
Podle některých expertů možnost plnohodnotné války sílí. „Všechny signály nyní ukazují na rozsáhlou saúdskou odvetu a tato pravděpodobnost se den ode dne zvyšuje. V tuto chvíli nemají jinou možnost,“ komentoval pro CNN možné úvahy Rijádu expert na Jemen Muhammad al-Báša a zakladatel poradenské společnosti Basha Report Risk Advisory se sídlem ve Washingtonu.
Nečinnost USA
Rychlý pád přístavu Muchá a nedostatek odporu vedly k obviňování a vzájemným výčitkám mezi spojenci USA. „Tentokrát selhání není na straně Jemenců,“ sdělil CNN regionální zdroj. „Je to katastrofa, která se odehrála ve (Washingtonu) D.C. a Rijádu,“ tvrdí.
Saúdský korunní princ měl ve čtvrtek dvakrát hovořit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a naléhat na něj, aby zaútočil na hútíe, šéf Bílého domu to ale podle dalšího zdroje CNN odmítl. Sám Trump se později nechal slyšet, že ho hútíové požádali, aby v Jemenu vojensky nezasahoval.
Expert na rizika al-Báša, který působí jako poradce americké vlády, naopak viní z prohloubení krize jemenské lídry a jejich vnitřní rozpory. „Tohle souvisí s hlubším problémem v protihútíjské koalici. Neexistuje zde žádná politická soudržnost,“ řekl CNN. „Všichni věděli o tlaku hútíů na západní pobřeží,“ míní expert.
„Minulé úterý jsem o celém regionu dlouze mluvil s vysokým arabským představitelem. Byl velmi kritický k Íránu, a co se týká hútíů, tvrdil, že se konečně dostali pod rozhodující ofenzivu a že jejich definitivní konec je otázkou pár týdnů. Už o dva dny později jsme mohli sledovat, jak hútíové naopak obsadili další pobřežní oblasti, pak jeden ostrov, zkraje tohoto týdne další dva,“ podotkl pro ČT24 analytik a vedoucí Centra pro Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček.
„Tahle moje zkušenost podle mě opět dokládá dvě věci. Zaprvé samolibý přístup Západu a jeho spojenců k protivníkům: Írán je fanatická teokracie na pokraji kolapsu, takže ji přece porazíme raz dva. Jaká je situace po půl roce, vidíme dnes a denně. Negramotní hútíové žvýkající kát? Jejich porážku během několika týdnů slibovala Saúdská Arábie podporovaná vojensky Západem včetně České republiky už při zahájení války v březnu 2015,“ připomněl Tureček.
Podle pěti zdrojů CNN obeznámených s operacemi bylo do Saúdské Arábie nově vysláno více než sto amerických vojenských poradců, kteří království poskytují zpravodajské a další podpůrné služby v jeho vojenské kampani.
Americký vojenský personál působí v rámci nově zřízeného velení společných sil, které vzniklo v posledních týdnech v reakci na náznaky, že Írán zvyšuje své vlastní úsilí o pomoc při útocích hútíů. Jeden z představitelů USA odhadl celkový počet amerického personálu v Saúdské Arábii na zhruba dvě stě vojáků.
Írán hraje šachovou partii, míní Tureček
Blesková ofenziva jemenských islamistů znamená zvrat v několik let zamrzlém konfliktu. „Zápalná šňůra“ pro obnovení bojů však byla připravována měsíce uprostřed války mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán se totiž snaží využít rostoucích cen ropy jako páky, aby mohl prosadit vlastní podmínky při vyjednávání o konci války, píše CNN.
„Myslím, že Teherán v obou případech hraje šachovou partii o to, aby válka skončila podle jeho dosavadních návrhů – tedy aby nešlo jen o případný separátní mír mezi USA a Íránem, ale aby zahrnoval všechna bojiště, tedy i Libanon, Jemen, případně Gazu. Realisticky vzato, tento scénář má podle mě větší naději zajistit dlouhodobou stabilitu Báb al-Mandab než bojové operace,“ řekl Tureček.
Napjatá situace zvyšuje tlak na Washington, protože válka je kvůli rostoucím cenám paliv a potravin v USA neoblíbená, přičemž se očekává, že Američané dají svoji nespokojenost s republikány najevo v listopadových průběžných volbách. Trump nedávno přiznal, že je nepravděpodobné, že by válka do té doby skončila.
Zatímco Washington kalkuluje s tím, že strategie úderů v kombinaci s ekonomickým tlakem by mohla Teherán donutit podřídit se jeho vůli, má stále méně času na to, aby situaci zvrátil ve svůj prospěch, řekl al-Džazíře profesor mezinárodních vztahů Álam Sálih z Australské národní univerzity.
Triumf hútíů nejenže výrazně posouvá rovnováhu sil ve prospěch Íránu, ale je také signálem pro ostatní mocnosti, jako jsou Čína a Rusko, že vojenská síla USA na Blízkém východě upadá, myslí si Sálih.
Podle expertů je nepravděpodobné, že by USA v blízké době vojensky zasáhly proti hútíům, a to zejména kvůli probíhající krizi v Hormuzském průlivu, nadcházejícím volbám do Kongresu a domácí debatě o využívání amerických zdrojů na Blízkém východě. Trump „není v této chvíli v pozici, kdy by mohl navýšit zapojení v regionu“, uvedla pro CNN Cinzia Biancová z panevropského think tanku Evropská rada pro zahraniční vztahy (ECFR).
Poradce nejvyššího íránského duchovního vůdce v pátek označil postup jemenských islamistů na západním pobřeží za „jasné vítězství“. Americký lid a spojenci Washingtonu podle něj platí cenu za hospodářskou krizi a Trumpovy ambice.
K blokádě „Brány slz“ stačí málo
Jemen a Rudé moře mají nyní potenciál stát se druhou frontou ve válce s Íránem. Průliv Báb al-Mandab, jenž představuje vstupní bránu lodní trasy do Suezského průplavu, je sice pro globální energetické trhy méně zásadní než Hormuzský průliv, stále jím proudí nezbytné zboží do celého světa včetně milionů barelů ropy denně. Denně je to za normální situace kolem dvanácti procent globálního obchodu.
Od začátku války s Teheránem nabyl tento průliv většího významu, protože Rijád přes něj přesměroval část svých exportů, aby se tak vyhnul Hormuzu. Současná námořní blokáda Saúdské Arábie ze strany hútíů může ještě více narušit přepravu ropy a dalších klíčových produktů v regionu a způsobit další zdražování na světových trzích.
„Hútíové nemusí k uzavření průlivu Báb al-Mandab používat pokročilé zbraně. Stačí jim použít dělo namontované na autě. Je to páka, kterou mají k dispozici i bez použití pokročilých zbraní,“ řekl CNN Amr al-Bíd, přední představitel jemenské Jižní přechodné rady (STC), která v minulosti bojovala jak proti hútíům, tak proti vládním silám.
Andreas Krieg z King's College London však al-Džazíře řekl, že navzdory svým okamžitým vítězstvím jsou hútíové ve vládnutí „hrozní“ a je nepravděpodobné, že by udrželi blokádu Báb al-Mandabu. Jejich úspěšný postup má odborník za důsledek přeceňování koalice vedené Rijádem.
„Průliv je v nejužším místě široký asi 29 kilometrů, hútíové nekontrolují africký břeh a pokus o trvalou fyzickou blokádu všech lodí by pravděpodobně vyvolal mezinárodní námořní a leteckou reakci. Zatím to vypadá na selektivní omezení izraelských a saúdských lodí. To by normálně nebyl zas tak výrazný problém s globálním dopadem. V kombinaci s blokovaným Hormuzem a zničeným (saúdským) potrubím Východ-Západ to ale už vytváří zásadní tlak na světovém trhu s ropou, a i proto jsme viděli její raketově rostoucí cenu,“ podotkl Papadopulos.
Trhy už podle zpravodaje počítají s tím, že hútiové jako hrozba jen tak nezmizí a poničená infrastruktura a blokované námořní trasy se jen tak neobnoví. „Katastrofické scénáře předpovídají souběžný energetický a inflační šok pro světovou ekonomiku. Ty umírněnější počítají s dále rostoucí inflací a nejistotou. Optimistický scénář jsem ve světovém tisku snad ani nečetl. Jediným optimistou světa tak zřejmě zůstává americký prezident, který se trhy snaží uklidnit vzkazy o chystané dohodě. Zda tomu věřit, je čím dál větší otázkou,“ konstatoval Papadopulos.
Podobně to vidí i Tureček. „I kdyby byli (hútíové) nějakou masivní operací vytlačeni, úžina už bude dál zranitelná. V Hormuzu Američané tvrdí, že ho mají plně pod kontrolou a zabezpečují tam prý navzdory Íránu svobodnou plavbu. Reálně přitom proplouvá nanejvýš několik lodí denně, zatímco před válkou byl Hormuz zcela volný a lodí denně proplula nejméně stovka. Podobný scénář tedy nelze do budoucna vyloučit ani na jihu Rudého moře,“ konstatoval expert.
Test pro obranný pakt z Mekky
Odborníci se přitom domnívají, že nedávno uzavřená obranná dohoda mezi Saúdskou Arábií, Pákistánem a Tureckem pravděpodobně nenabude účinnosti, protože tyto země se chtějí vyhnout eskalaci konfliktu s Íránem.
„Turecko bude teprve svůj podpis pod paktem z Mekky ratifikovat, a to někdy během října. Do té doby pokládám zapojení Ankary vyvolané účastí na paktu za téměř vyloučené. Tureckou armádu by na pomoc Saúdské Arábii vyhnala jen mnohem hlubší krize, která by už nesnesitelně dopadala i na tureckou ekonomiku. Takový prostor ale zatím nevznikl. Pakt z Mekky se tak může aktivizovat spíše politicky, zpravodajsky a při obraně saúdského území než společným vpádem do Jemenu,“ myslí si Papadopulos.
Otazníky visí nad možnou reakcí Egypta, který se zatím k paktu nepřipojil. „Káhira má důvod tlačit na diplomatické uklidnění a koordinaci států kolem Rudého moře – předchozí útoky ji podle prezidenta Sísího stály až 800 milionů dolarů měsíčně na příjmech z kanálu. Nová eskalace navíc přichází právě ve chvíli, kdy rejdařské společnosti Maersk a Hapag-Lloyd začaly část linek do Suezu opět vracet. To je nepříjemné a z pohledu Egypta bolavé,“ upozornil Papadopulos.
Jemenští džihádisté už dříve komplikovali bezpečnostní situaci v Rudém moři v rámci podpory teroristického hnutí Hamás v palestinském Pásmu Gazy po 7. říjnu 2023, kdy začali ve velkém útočit na obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i na americké vojenské lodě. Řada plavidel se proto vydávala na delší a nákladnější cestu kolem Mysu Dobré naděje, což přepravu zboží výrazně zdražilo.
Hútíové jsou dobře vyzbrojení
Hútíové v současnosti ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny tamního pobřeží Rudého moře. Podle odhadů mají k dispozici asi 250 tisíc mužů, jemenské síly asi 300 tisíc, uvádí al-Džazíra. Džihádisté ale získali v posledních letech řadu řízených střel a balistických střel, drony a bezpilotní námořní prostředky. Moderní zbraně už roky pašují ze zahraničí a obcházejí tak blokádu a zbrojní embargo OSN, poznamenala AP.
„Řekl bych, že jde o bojovou sílu, která je pravděpodobně vyspělejší než ta, proti níž Saudové bojovali zhruba před deseti lety,“ uvedl na adresu rebelů profesor Mohamad Elmasry z Institutu postgraduálních studií v Dauhá.
Hútíové jsou součástí takzvané Osy odporu – volné sítě militantních skupin v několika zemích regionu, včetně Hizballáhu v Libanonu, Hamásu v Gaze a milicí v Iráku, které všechny v různé míře podporují, cvičí a vybavují Islámské revoluční gardy. Írán sice popírá, že by jemenské islamisty vyzbrojoval, ale na bojišti a v zachycených zásilkách byly nalezeny zbraně íránské výroby.
„USA a jejich regionální spojenci postrádají to, co má naopak Osa odporu vedená Íránem. To je ideologie, psychologická motivace k boji. Saúdové a jemenská vláda mají americké zbraně, zpravodajské poznatky, ale válka je pro ně v podstatě zaměstnáním, ze kterého lze kdykoli odejít – Saúdská Arábie má dokonce tendenci najímat si na válčení cizince, v podstatě žoldnéře,“ upozornil Tureček.
„U jemenské armády jsme se zase mohli dočíst, že naprostá většina vojáků, kteří měli hájit přístav Muchá, byla fiktivní jména napsaná na seznamech. A o názorových veletočích Donalda Trumpa ohledně válčení na Blízkém východě můžeme denně číst v amerických médiích,“ dodal epxert.
Koordinace s iráckými milicemi
Saúdská Arábie a Spojené státy v červenci bombardovaly milice podporované Íránem v Iráku poté, co je obvinily z útoků dronů na saúdskoarabská ropná zařízení. Regionální úředníci nyní agentuře AP sdělili, že hútíové pomohli iráckým milicím naplánovat a provést dvoudenní útoky, což ukazuje novou úroveň koordinace mezi proíránskými silami v regionu.
Americký vojenský představitel řekl AP, že při tomto i předchozích úderech v Iráku zemřelo i několik hútíů. USA jsou podle činitele znepokojeny jejich přítomností v Iráku a schopností podnikat údery na jiné země, včetně Saúdské Arábie.
Spolupráce mezi iráckými milicemi a lépe organizovanými hútíi se během války v Gaze prohlubovala, když společně koordinovali útoky na Izrael, sdělily zdroje z řad jemenských džihádistů a regionální představitelé.
„Rostoucí význam hútíů během války v Gaze otevřel v Iráku nové obzory. Mnoho skupin tam začalo dychtivě podporovat hútíe a ti na oplátku začali sdílet své vojenské znalosti s iráckými milicemi,“ řekl AP analytik z mezinárodního think tanku Crisis Group Ahmed Nagi.
Od roku 2022 v Jemenu platilo příměří dojednané OSN, nyní ale sílí obavy, že se konflikt opět rozhořel naplno. Eskalaci spustil červencový incident, kdy vysoce postavená delegace hútíů z této skupiny odletěla do Teheránu na pohřeb íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího a vrátila se v íránském letadle, kterému Saúdové odmítli povolit přistání v Saná ovládaném povstalci. Namísto toho ranvej vybombardovali.
Hútíové v reakci vyhlásili blokádu Saúdské Arábie s tím, že se jedná o odvetu za útok na letiště v Saná a za trvající blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle těchto džihádistů provádí Rijád.
Nebývalá uprchlická vlna
Od začátku eskalace bojů opustilo své domovy přes sto tisíc lidí, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Nejhůře zasaženými oblastmi jsou Taíz a Lahidž. Část lidí prchá po moři do malého afrického státu Džibutsko, kam v uplynulých čtyřech dnech připlulo nejméně 2400 osob.
Šestačtyřicetiletý Muhammad, který uprostřed noci opustil přístav Muchá, agentuře AFP řekl, že ve městě panovala „apokalyptická“ atmosféra. Další muž, Mudžáhid Tahání, který se vydal do města Aden na jihu země, které je pod kontrolou vlády, uvedl, že některé rodiny se staly oběťmi rabování ze strany gangů. Jiné neměly takové štěstí a v místě bojů uvázly, informoval deník Guardian.
Občanská válka si před příměřím v roce 2022 vyžádala 150 tisíc obětí. Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornila, že jen během týdne končícího minulou sobotou bylo zabito více než pět set lidí, což představuje prudký nárůst, poznamenala AP.
- Svět
- Konflikty na Blízkém východě
- Hútíové
- Írán
- USA
- Saúdská Arábie
- Útok
- Válka
- Konflikt
- Břetislav Tureček
- Andreas Papadopulos
- Rudé moře
- Izrael
- Jemen
- Blízký východ
- Báb al-Mandab
- Muhammad bin Salmán
- Donald Trump
- Egypt
- Pákistán
- Turecko
- Hizballáh
- Hamás
- Bezpečnost
- Ropa
- Rijád
- Expert
- Teherán
- OSN
- Ofenziva
- Povstalci
- Eskalace
- Muchá
- Přístav
- Výběr
- V souvislostech