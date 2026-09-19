Policie zabránila novinářům CNN a MSNOW vstoupit do areálu Bílého domu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Policie v sobotu reportérům ze stanic CNN a MSNOW zabránila v přístupu do areálu Bílého domu poté, co americký prezident Donald Trump v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností zruší akreditace těchto dvou médií a serveru Politico do prezidentského sídla. Informovaly o tom obě stanice, které zároveň vyjádřily podporu svým novinářům.

Reportérce CNN Betsy Kleinové policie v sobotu ráno odepřela vstup do Bílého domu a zabavila její novinářskou akreditaci. Stejný postup čekal také reportérku a fotografa americké stanice MSNOW.

„Policista mě požádal, abych mu odevzdala průkaz. Řekl, že je neplatný,“ vypověděla podle CNN korespondentka MSNOW v Bílém domě Akayla Gardnerová. „Zeptala jsem se, proč mě nepustí dovnitř. Odpověděl, že to není v jeho pravomoci,“ řekla.

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Donald Trump

„Poslání CNN informovat o činnosti vlády USA bude pokračovat bez ohledu na jakékoli pokusy o omezení fyzického přístupu do Bílého domu a dalších vládních budov či jakékoli jiné pokusy o bránění naší novinářské práci,“ uvedla CNN ve svém prohlášení.

MSNOW se odvolává na první dodatek

Trump v pátek prohlásil, že zakazuje těmto zpravodajským kanálům, stejně jako Politicu, přístup do Bílého domu kvůli tomu, co označil za nepříznivé zpravodajství a „falešné zprávy“.

„Bílý dům patří americkému lidu a rozhodnutí, která se v něm přijímají, jsou financována z našich daní,“ upozornila stanice MSNOW.

„MSNOW hodlá podniknout veškeré nezbytné kroky k obraně našich práv vyplývajících z prvního dodatku ústavy a zásadní role nezávislé žurnalistiky v naší demokracii,“ sdělila stanice v prohlášení, přičemž právě tento dodatek ústavy mimo jiné chrání svobodu tisku.

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Není dosud jasné, zda Bílý dům odepřel přístup i novinářům z Politica. Ti však podle agentury AP obvykle v sobotu v prezidentském sídle nepracují.

Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě z nich a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích. Od svého návratu do úřadu podnikl Trump právní kroky proti deníkům The New York Times a The Wall Street Journal, proti BBC a dalším zpravodajským médiím.

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