Podnikatel do domu v centru nastěhoval desítky dělníků. Mnoho nezmůžeme, říká město

Obyvatelé Vysokého Mýta na Orlickoústecku si stěžují na ubytovny pro zahraniční dělníky, zejména z Filipín. Mluví o neúměrném počtu ubytovaných, hluku i o množství odpadu. Objekty patří z velké části jednomu podnikateli – ten ujišťuje, že problémy řeší. Město pak tvrdí, že nemá zákonné možnosti, jak počty ubytovaných regulovat.
Příběh v posledních letech nikoli ojedinělý. Rodinný dům v těsném sousedství manželů Mikyskových v centru Vysokého Mýta koupila loni firma podnikatele ve stavebnictví Adama Trunce. Následovaly úpravy a bezmála před rokem dům osídlilo zhruba třicet pracovníků z Filipín.
„Neustále grilují, takže asijskou kuchyni máme dennodenně,“ popisuje Miloslav Mikyska. Jeho manželka Renáta si pak stěžuje na hluk v průběhu celého dne až noci.
Adam Trunec tvrdí, že stěny odhlučnil a vše je v souladu se zákony a předpisy. „Tento objekt není ubytovnou, ale jedná se o rodinný dům, který je řádně pronajat a slouží k dlouhodobému bydlení filipínských pracovníků,“ napsal v e-mailu pro Českou televizi.
V zákoně jsou jen obecné formulace, říká tajemník
„My máme ve stavebním zákoně jen obecné formulace, co rodinný dům musí splňovat, ale o počtu současně ubytovaných tam bohužel nic takového nenajdeme,“ vysvětluje tajemník městského úřadu Vysoké Mýto Jan Vlček. V praxi to tedy znamená, že tam může bydlet i sto lidí.
Místní přiznávají, že se filipínští zaměstnanci chovají slušně a nejsou s nimi žádné konflikty. Stěžují si ale na průvodní jevy ubytování vyššího počtu lidí, u dalšího objektu Truncovy firmy ve Fibichově ulici sepsali petici. Vadí jim hluk i odpady.
Majitel vzkázal, že s městem i nespokojenými obyvateli aktivně komunikuje a problémy řeší. „Tam se v posledních dnech podařilo vyjednat razantní navýšení kapacity svozu odpadu. Tento ubytovatel navíc zřídil pozici pověřené osoby,“ říká Vlček.
Stížnosti sousedů na podobný případ se objevily i v Pardubicích, kde Trunec koupil dům ve vilové čtvrti, původně kliniku, a po úpravách se sem nastěhovalo přes dvacet filipínských dělníků. Prakticky okamžitě, co Česká televize na případ upozornila, majitel obyvatele přestěhoval. Objekt je prázdný.