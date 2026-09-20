Hlavním tématem Nedělní debaty je vztah vlády a prezidenta, kompetence a role Ústavního soudu či jednací řád sněmovny. Pozvání přijali místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO), předseda Pirátů Zdeněk Hřib, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Diskusi moderuje Jana Peroutková. V analytické části pořadu moderované Danielem Takáčem téma rozebírají experti.
Pozvání do analytické části debaty přijali bývalá ústavní soudkyně Ivana Janů, politoložka Fakulty sociálních věd UK Anna Shavit, komentátor webu Seznam Zprávy Václav Dolejší a bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář.