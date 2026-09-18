Vládní koalice se dohodla na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Po zasedání koaliční rady to oznámili lídři vládních uskupení – ANO, SPD a Motoristů. Navržený schodek 389 miliard korun, který dříve představila ministryně financí Alena Schillerová (ANO), by podle zástupců koalice mohl klesnout o jednotky miliard. Ministr pro sport, prevenci a zdraví a předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný přiznal, že se nikomu ve vládě tak velký schodek nelíbí, koalice prý zahájila kroky, které mají vést ke snižování schodku. Místopředseda poslaneckého klubu STAN Lukáš Vlček označil „čtyřistamiliardový schodek státního rozpočtu“ za „ekonomický zločin na České republice“. Vládě vytknul předkládání takového schodku během hospodářského růstu, nízké inflace a nízké nezaměstnanosti. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
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VideoSchodek budeme snižovat, tvrdí Šťastný. Ekonomický zločin, namítá Vlček
Vládní koalice se dohodla na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Po zasedání koaliční rady to oznámili lídři vládních uskupení – ANO, SPD a Motoristů. Navržený schodek 389 miliard korun, který dříve představila ministryně financí Alena Schillerová (ANO), by podle zástupců koalice mohl klesnout o jednotky miliard. Ministr pro sport, prevenci a zdraví a předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný přiznal, že se nikomu ve vládě tak velký schodek nelíbí, koalice prý zahájila kroky, které mají vést ke snižování schodku. Místopředseda poslaneckého klubu STAN Lukáš Vlček označil „čtyřistamiliardový schodek státního rozpočtu“ za „ekonomický zločin na České republice“. Vládě vytknul předkládání takového schodku během hospodářského růstu, nízké inflace a nízké nezaměstnanosti. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Dny NATO přilákají do Mošnova tisíce lidí. Vyjedou mimořádné vlaky i autobusy
O víkendu 19. a 20. září se v Ostravě uskuteční Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR. Jde o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě, kterou každoročně navštíví přes dvě stě tisíc lidí. Policie upozorňuje, že v okolí letiště v Mošnově mohou vznikat kolony a další dopravní komplikace. Návštěvníkům proto doporučuje využít veřejnou dopravu. Na akci pojedou speciální vlaky i autobusy. Vstup je zdarma.
Ceny paliv rostou a zvyšovat se nejspíš budou dál. Vzhůru je tlačí i marže rafinerií
Ceny pohonných hmot stále rostou. Podle údajů společnosti CCS je litr benzinu oproti stejnému období v loňském roce dražší o deset korun, nafta pak téměř o patnáct. Průměrná cena benzinu Natural 95 v celém Česku je 44,29 koruny za litr, u nafty 48,25 koruny za litr. Štáby ČT při projíždění republikou však našly i částky přes padesát korun. Analytici zároveň odhadují, že paliva budou dál zdražovat. Vzhůru je tlačí i rostoucí marže rafinerií.
Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích
Prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích i související doprovodnou novelu, která prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Rozsáhlá reforma státní správy byla podle Hradu přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuse. Zároveň podle něj oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy. Pavel naopak podepsal zákon o znovuzavedení EET a stavební zákon.
Ministerstvo zdravotnictví odmítá přijít o výzkum, přesun navrhuje resort průmyslu
Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje od roku 2028 přesun zdravotnického výzkumu z resortu zdravotnictví pod Technologickou agenturu ČR (TAČR). Návrh potvrdilo ministerstvo zdravotnictví, se změnou ale nesouhlasí.
Schodek rozpočtu se sníží o jednotky miliard, uvedl Macinka po jednání koalice
Lídři ANO, SPD a Motoristů dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí rozpočet na příští rok, řekl šéf Motoristů Petr Macinka. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až 20 miliard by dle Macinky měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku, do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. V roce 2028 by měl schodek klesnout minimálně o šedesát miliard, sdělil Macinka.
Babiš navrhl společný evropský protiraketový štít
Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany, který nazval Euro Patriot. Posílil by podle něj evropský příspěvek k Severoatlantické alianci (NATO). Řekl to ve svém projevu na Pražském obranném summitu. Dodal, že nejde o soupeření se Spojenými státy.
Zemřela Ludmila Javorová, žena tajně vysvěcená na kněze
V hospici v Rajhradě u Brna zemřela ve věku 94 let Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav neoficiálních církevních struktur za komunistické totality. V roce 1970 ji biskup Felix Maria Davídek tajně vysvětil na kněze. Katolická církev později její svěcení označila za neplatné, Javorová se ale svého přesvědčení o kněžském povolání nezřekla. Na její úmrtí upozornil server Christnet.
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