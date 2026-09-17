Koaliční strany se vrátí k diskusím o návrhu rozpočtu na příští rok

Strany vládní koalice budou pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a Motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Vláda Andreje Babiše (ANO) plánuje rozpočet schvalovat na svém příštím řádném zasedání v pondělí 21. září, poté ho dostane k projednání sněmovna.
Šéf SPD Tomio Okamura tento týden řekl, že strany směřují k dohodě na rozpočtu podle představ jeho hnutí, zahrnovat podle něj bude i omezení dávek Ukrajincům. Motoristé dříve zmiňovali, že chtějí řešit rozpočet zdravotnictví, školství či dopravy a hovořili o návrzích, které by snížily deficit až o 20 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) však reagovala slovy, že vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard.
Menší koaliční partneři si slibují další úspory od opatření, která se sice nepromítnou v příštím rozpočtu, ale měla by nabýt účinnosti v příštích letech. Rozpočet se schodkem 389 miliard korun by znamenal druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka po roce 2021, kdy hospodaření státu v době pandemie covidu-19 skončilo schodkem 419,7 miliardy korun. Návrh kritizuje také opozice.
Koaliční lídři by měli probírat i další témata. Podle Okamury mimo jiné to, kdy zařadí na jednání Sněmovny plán na zrušení televizního a rozhlasového poplatku a jeho nahrazení financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Co nejdříve by vedle něj chtěl projednávat i návrh na zmrazení platů politiků.