Ukrajina zasáhla rafinerii v hloubi Ruska. Moskva hranici s Moldavskem


21. 8. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda

Ukrajinské drony v noci na pátek zasáhly ropnou rafinerii Lukoilu poblíž ruského města Perm. Podle serveru Ukrajinska Pravda město aktivovalo protivzdušnou obranu, na místě zněly sirény. Ruské drony zasáhly jeden z hraničních přechodů mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala ukrajinská pohraniční stráž. Provoz na něm byl zastaven. Dvě ženy zemřely a dvě utrpěly zranění při nočním ruském útoku na vesnici v ukrajinské Charkovské oblasti. Cílem náletu ruských dronů byly také severoukrajinské Sumy.

Ukrajinské drony v noci na pátek útočily na rafinerii Lukoilu v Permu na východě evropské části Ruska, vzdálené asi 1500 kilometrů od Ukrajiny, píše server Ukrajinska Pravda. Z objektu stoupá dým.

Místní úřady se k útoku nevyjádřily, uvádí kanál Astra na telegramu. Na tuto rafinerii drony útočily už několikrát v minulosti, naposledy tomu bylo koncem července.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na pátek zneškodnila 325 ukrajinských dronů. Mezi regiony, kde se to stalo, zmínilo i Permský kraj.

V Permu se nachází jedna z největších ruských ropných rafinerií, která patří společnosti Lukoil, s kapacitou téměř třináct milionů tun ročně. Dodává palivo jak pro civilní sektor, tak pro ruské ozbrojené síly. Ukrajina své útoky v posledních měsících cílí hlavně na rafinerie a další součásti ruského petrochemického průmyslu, který Moskvě přináší peníze pro financování války.

Ruské drony zasáhly přechod z Ukrajiny do Moldavska

Na hraničním přechodu s Moldavskem Tabaky ruské drony poničily budovy a konstrukce, které tvoří zázemí stanoviště. Osobní i nákladní doprava byla přesměrována na jiné přechody.

Ve vsi Lebjaže v Charkovské oblasti jsou po nočním útoku zničené tři rodinné domky, dalších dvacet je poškozených, pět domů hořelo. O život přišly dvě ženy ve věku 66 a 73 let. Na telegramu to oznámil velitel regionální vojenské správy Oleh Syněhubov.

Šest lidí je zraněných po ruském dronovém útoku v Sumách, uvedl šéf městské vojenské správy Serhij Kryvošejenko. Devět obytných domů je poničených.

Ukrajinské vzdušné síly v pravidelném ranním hlášení oznámily, že protivzdušná obrana zneškodnila 107 ze 135 ruských dronů. Sedmadvacet nepilotovaných letounů zasáhlo šestnáct míst, další tři objekty zasáhly trosky sestřelených strojů.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Většinu dronů se sice podařilo sestřelit, v posledních týdnech ale slouží především k zahlcení obrany. I tak jsme dostali zprávy z různých oblastí, především na východě země, že i tam došlo k zasažení několika budov – ať už to jsou Sumy, nebo Záporoží,“ informoval zpravodaj ČT Jan Řápek.

Rusko invazi na Ukrajinu vede čtyři a půl roku. V noci na čtvrtek podniklo proti napadené zemi rozsáhlý vzdušný útok, jehož hlavními cíli byl Kyjev a Kyjevská oblast. Během nočního útoku zemřelo v metropoli patnáct lidí, další dva lidi pak zabily ruské útoky přes den ve čtvrtek, napsal ruský servis BBC s odvoláním na kyjevského starostu Vitalije Klyčka.

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