Ukrajina zasáhla rafinerii v hloubi Ruska. Moskva hranici s Moldavskem

Ukrajinské drony v noci na pátek zasáhly ropnou rafinerii Lukoilu poblíž ruského města Perm. Podle serveru Ukrajinska Pravda město aktivovalo protivzdušnou obranu, na místě zněly sirény. Ruské drony zasáhly jeden z hraničních přechodů mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala ukrajinská pohraniční stráž. Provoz na něm byl zastaven. Dvě ženy zemřely a dvě utrpěly zranění při nočním ruském útoku na vesnici v ukrajinské Charkovské oblasti. Cílem náletu ruských dronů byly také severoukrajinské Sumy.
Ukrajinské drony v noci na pátek útočily na rafinerii Lukoilu v Permu na východě evropské části Ruska, vzdálené asi 1500 kilometrů od Ukrajiny, píše server Ukrajinska Pravda. Z objektu stoupá dým.
Místní úřady se k útoku nevyjádřily, uvádí kanál Astra na telegramu. Na tuto rafinerii drony útočily už několikrát v minulosti, naposledy tomu bylo koncem července.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na pátek zneškodnila 325 ukrajinských dronů. Mezi regiony, kde se to stalo, zmínilo i Permský kraj.
V Permu se nachází jedna z největších ruských ropných rafinerií, která patří společnosti Lukoil, s kapacitou téměř třináct milionů tun ročně. Dodává palivo jak pro civilní sektor, tak pro ruské ozbrojené síly. Ukrajina své útoky v posledních měsících cílí hlavně na rafinerie a další součásti ruského petrochemického průmyslu, který Moskvě přináší peníze pro financování války.
Ruské drony zasáhly přechod z Ukrajiny do Moldavska
Na hraničním přechodu s Moldavskem Tabaky ruské drony poničily budovy a konstrukce, které tvoří zázemí stanoviště. Osobní i nákladní doprava byla přesměrována na jiné přechody.
Ve vsi Lebjaže v Charkovské oblasti jsou po nočním útoku zničené tři rodinné domky, dalších dvacet je poškozených, pět domů hořelo. O život přišly dvě ženy ve věku 66 a 73 let. Na telegramu to oznámil velitel regionální vojenské správy Oleh Syněhubov.
Šest lidí je zraněných po ruském dronovém útoku v Sumách, uvedl šéf městské vojenské správy Serhij Kryvošejenko. Devět obytných domů je poničených.
Ukrajinské vzdušné síly v pravidelném ranním hlášení oznámily, že protivzdušná obrana zneškodnila 107 ze 135 ruských dronů. Sedmadvacet nepilotovaných letounů zasáhlo šestnáct míst, další tři objekty zasáhly trosky sestřelených strojů.
„Většinu dronů se sice podařilo sestřelit, v posledních týdnech ale slouží především k zahlcení obrany. I tak jsme dostali zprávy z různých oblastí, především na východě země, že i tam došlo k zasažení několika budov – ať už to jsou Sumy, nebo Záporoží,“ informoval zpravodaj ČT Jan Řápek.
Rusko invazi na Ukrajinu vede čtyři a půl roku. V noci na čtvrtek podniklo proti napadené zemi rozsáhlý vzdušný útok, jehož hlavními cíli byl Kyjev a Kyjevská oblast. Během nočního útoku zemřelo v metropoli patnáct lidí, další dva lidi pak zabily ruské útoky přes den ve čtvrtek, napsal ruský servis BBC s odvoláním na kyjevského starostu Vitalije Klyčka.