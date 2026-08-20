Ruský raketový útok na Kyjev si vyžádal oběti, poškozena byla i dětská nemocnice

Ukrajinské hlavní město se krátce po půlnoci místního času (po 23:00 SELČ) stalo terčem útoku ruských balistických raket. Podle místních úřadů byly ve třech čtvrtích poškozeny obytné i nebytové budovy a dětská nemocnice. Při útoku zemřeli nejméně dva lidé a dalších šest utrpělo zranění, píše agenture Reuters s odkazem na tamní úřady.
Rusko zaútočilo na Kyjev krátce po půlnoci místního času. Svědek agentury Reuters zaznamenal více než deset výbuchů. Ozývaly se mimo jiné ve Svjatošynské, Solomjanské a Ševčenkovské čtvrti. Otřesy podle webu Kyiv Independent rozhýbaly domy a spustily alarmy automobilů.
V Solomjanské čtvrti dopadly trosky poblíž pětipodlažního obytného domu. Tlaková vlna vysklila jeho okna a v okolí vypukl požár. Poškozena byla také budova dětské nemocnice, kde se rovněž rozbila okna. V jejím areálu začala hořet zaparkovaná auta. Požáry vypukly také v nebytových budovách ve Svjatošynské a Darnycké čtvrti.
Ukrajinské letectvo během útoku varovalo obyvatele před balistickými raketami mířícími na metropoli. Upozornilo také na střely Cirkon odpálené z ruské Kurské oblasti. Kličko vyzval obyvatele, aby kvůli pokračujícímu nebezpečí zůstali v krytech.
Ukrajina dlouhodobě upozorňuje na nedostatek střel do systémů protivzdušné obrany Patriot, které má k dispozici k zachycování balistických raket. Rusko v posledních týdnech nasazení balistických střel při rozsáhlých vzdušných útocích výrazně zvýšilo.