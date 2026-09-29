Trump může prozatím deportovat migranty do třetích zemí, rozhodl nejvyšší soud


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejvyšší soud USA v úterý rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím nadále deportovat migranty do třetích zemí, zatímco soudci posoudí, zda je tato politika legální. Informuje o tom agentura AP.

Soud úterním rozhodnutím v poměru šesti ku třem pozastavil rozhodnutí odvolacího soudu, které tyto deportace zablokovalo. Federální prokurátoři uvedli, že rozhodnutí soudu nižší instance vedlo ke zrušení deportačního letu, na kterém mělo být asi sedmdesát osob směřujících do třetích zemí.

Nejvyšší soud v úterý uvedl, že si v prosinci vyslechne argumenty. Podle rozhodnutí nižších soudů musejí mít migranti skutečnou šanci se odvolat, než budou deportováni do zemí, na které nemají žádné vazby. Nejvyšší soud se věcí zabýval již loni a tehdy vládě umožnil v praxi dočasně pokračovat.

Nejvyšší soud USA otevřel Trumpovi cestu k deportaci statisíců Haiťanů a Syřanů
Nejvyšší soud USA

Trumpova administrativa podle skupin na ochranu práv od loňského spuštění deportační kampaně do 29 zemí deportovala více než 25 tisíc migrantů, z toho většinu do Mexika, píše agentura Reuters.

Deportace do třetích zemí jsou jedním z nástrojů Trumpovy administrativy ke splnění volebního slibu masových deportací migrantů, kteří v USA pobývají nelegálně.

Lidem bez trestné minulosti hrozí mučení, tvrdí zástupci

Vláda dosud deportovala migranty mimo jiné do politicky nestabilního Jižního Súdánu, kam americké ministerstvo zahraničí Američanům důrazně nedoporučuje cestovat kvůli riziku kriminality, únosů a ozbrojených konfliktů, jakož i do Ugandy, Rovníkové Guineje, Libérie, Středoafrické republiky a dalších zemí, píše Reuters.

Trumpova vláda navzdory soudní ochraně deportovala devět lidí do Kamerunu, píší NYT
Prezident USA Donald Trump

Trumpova vláda uvedla, že migranty s pravomocným rozsudkem o vyhoštění posílá do třetích zemí, pokud je nelze vrátit do jejich vlasti nebo pokud je jejich rodné země nechtějí přijmout, a to včetně osob se záznamem v rejstříku trestů. Tyto vlády poskytují záruky, že migranti nebudou pronásledováni ani mučeni, uvedli federální právníci.

Někteří migranti se však přesto ocitli ve vězení v zemích, o kterých před svým příjezdem nikdy neslyšeli. Někteří také čelí vážným bezpečnostním rizikům a nezbývá jim nic jiného, než se vrátit do zemí, ze kterých uprchli. Mnozí z nich nemají žádnou trestnou minulost a bylo zjištěno, že jim hrozí mučení nebo pronásledování, uvedli právníci zastupující migranty.

Výběr redakce

Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě

Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě

03:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

15:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

14:24Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí

Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí

před 7 hhodinami
Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

10:54Aktualizovánopřed 7 hhodinami
O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

14:35Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu

Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu

12:36Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump podepsal s lídry AI společností dohodu o regulaci

Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence (AI) dohodu o regulaci sektoru. Ujednání označil šéf Bílého domu jako „morálně závazné“. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž chce Trump ještě tento týden jmenovat zmocněnce pro AI.
před 15 mminutami

Trump může prozatím deportovat migranty do třetích zemí, rozhodl nejvyšší soud

Nejvyšší soud USA v úterý rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím nadále deportovat migranty do třetích zemí, zatímco soudci posoudí, zda je tato politika legální. Informuje o tom agentura AP.
před 37 mminutami

Meloniová chce s Babišem spolupracovat na reformě systému emisních povolenek

Italská premiérka Giorgia Meloniová chce s českým protějškem Andrejem Babišem (ANO) spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Systém podle ní nesmí vést ke zdražování energií. Zároveň Meloniová při úterní návštěvě Prahy vyzdvihla společnou pozici Říma a Prahy při jednání o unijním rozpočtu, zejména v názoru na zachování peněz na zemědělskou politiku a podporu slabších regionů. Babiš naopak vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030.
19:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ve vozech u základny Fairford nebyly výbušniny, uvedla britská policie

Ve vozidlech prohledaných v souvislosti s incidentem u britské letecké základny Fairford využívané americkým letectvem, se nenašly výbušniny, ale bezpečnostní složky zajistily množství benzinu. Podle stanice Sky News to v úterý večer uvedla britská protiteroristická policie. Policisté zároveň vysvětlovali rozhodnutí propustit na kauci pět podezřelých, napsala agentura AP.
20:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministru Tarabovi

Slovenský parlament v úterý vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem (Smer). Ten dříve řekl, že záležitost může vládní koalici připravit o těsnou většinu ve sněmovně, a současně připustil možnost vypsání nových voleb. Fico v reakci na hlasování uvedl, že o dalším postupu bude vedení jeho strany jednat ve středu.
19:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonský svaz herců se obává, že navrhované změny unijního obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) by umělé inteligenci usnadnily využívání hlasů a podoby herců. Šéf Estonského svazu herců Reimo Sagor uvedl, že navrhované změny by výrazně oslabily ochranu osobních údajů a otevřely cestu k nekontrolovanému trénování umělé inteligence na hereckých výkonech.
před 7 hhodinami

Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

Jedna z učitelek, kterou na základní škole ve slovenské obci Staškov nedaleko Čadce napadl nožem žák osmé třídy, podlehla svým zraněním, napsal web Noviny.sk. Zraněna byla ještě jedna učitelka a také jedna dívka, která je podle serveru ta3 v kritickém stavu. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Podezřelý třináctiletý žák byl zadržen, kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Zraněná učitelka je mimo ohrožení života.
10:54Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Počet obyvatel Moldavska se za posledních deset let snížil o třináct procent. Vylidňování je obzvlášť výrazné ve venkovských oblastech. Různé evropské programy však nabízejí možnosti, které mohou lidem usnadnit návrat do menších obcí. Lidé doufají, že zahájení věcných přístupových jednání mezi Moldavskem a Evropskou unií, která začala v červnu, přinese ještě více příležitostí pro rozvoj venkova.
před 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

před 7 hhodinami
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

před 9 hhodinami
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026