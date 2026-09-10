Místo v aktovce pod troskami tiskárny. Ukrajinským žákům chybí učebnice

První školní týden na Ukrajině provází kromě poplachů a útoků také nedostatek učebnic. Rusko během léta zasáhlo několik skladů a tiskáren – včetně třetí největší v zemi. Statisíce zničených knih nyní vydavatelé musejí nechat narychlo vyrobit.
Kyjevskou tiskárnu Konvi zasáhly v létě tři ruské rakety – v popel obrátily půl milionu knih, společnost navíc přišla o drahé výrobní stroje. „Nikdo se tu nezranil, protože se to stalo v noci ze soboty na neděli. Noční směnu jsme neměli,“ uvedla komerční ředitelka společnosti Konvi Viktorie Hajdaj.
Popelem lehly především učebnice, které měly skončit ve školních aktovkách. Následky útoku se plně projevily až v září – v některých školách učebnice stále chybí.
„Hodně učebnic shořelo. Mnoho dětí je nedostalo a bez učebnic na základní škole učit nejde,“ podotkla učitelka školy číslo 5 v Kyjevě Darina. Této škole pomohlo vydavatelství Litera – i jeho učebnice se tiskly v zasažené tiskárně Konvi. Dotisk nyní hradí z vlastních peněz nebo na něj shání finance od sponzorů. Stát už jednou vytištěné učebnice v napjatém válečném rozpočtu zatím znovu uhradit nemůže.
Nové osnovy
Učebnice pro jednotlivé ročníky se tisknou jednou za pět let. Letos byly na řadě čtvrté a deváté třídy, právě jejich učebnice byly při útocích nejvíce poškozeny.
„Devátá třída je pilotní třída nové ukrajinské školy, která se učí podle nových osnov, takže nemůžeme vzít knihy staré pět nebo deset let,“ vysvětlila zástupkyně ředitele školy číslo 5 Natalja Jefremova.
Při letních útocích na sklady a tiskárny lehlo popelem milion dvě stě tisíc školních učebnic, téměř deset procent letošního nákladu. Zničené knihy mají školy dostat nejpozději v listopadu.