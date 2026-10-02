Jemenští povstalci a provládní koalice hlásí další vzájemné údery

Jemenští povstalci hútíové a provládní jemenská koalice podporovaná Saúdskou Arábií v pátek informovali o dalších vzájemných útocích. Povstalci uvedli, že za posledních 24 hodin koalice podnikla 94 úderů na jemenské území včetně hlavního města Saná, což si vyžádalo mrtvé a zraněné. Konkrétní počet obětí neuvedli, napsala agentura AFP. Provládní koalice tvrdí, že zničila tři balistické rakety vypálené na jih Saúdské Arábie, na kterou útočili v posledních týdnech povstalci.
V Jemenu se střety mezi povstalci a provládní koalicí obnovily v souvislosti s ofenzivou, kterou hútíové spustili, aby získali kontrolu nad větší částí jemenského pobřeží a přiblížili se tak ke klíčovému průlivu Báb al-Mandab. Ten je významnou obchodní námořní trasou.
Podle zdrojů agentury Reuters Rijád v současnosti plánuje novou ofenzivu proti povstalcům. Do boje by měly být nasazeny pozemní jednotky provládních sil, které by měly dostat podporu ze vzduchu saúdskoarabského letectva. Cílem je zastavit ofenzivu povstalců u průlivu Báb al-Mandab. Saudská Arábie stále zvažuje dvě varianty, jak vojenskou operaci, která by mohla začít za několik týdnů, provést.
Občanská válka v Jemenu trvá přes deset let. Hútíové, které podporuje Írán, se zmocnili za tu dobu severozápadního Jemenu včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Od roku 2022 platilo však příměří dojednané OSN, které výrazně utlumilo boje v zemi až do nové zářijové ofenzivy.
Nová vlna boje se již promítá do humanitární situace, která se zhoršuje, uvedl v pátek Světový potravinový program. Kvůli bojům muselo utéct podle odhadů na 149 tisíc lidí, kteří si často nemohli vzít s sebou dostatečné zásoby jídla a vody, a současně výrazně rostou ceny potravin. Program poukázal, že v oblastech pod vládní kontrolou, kde může působit, nemá dostatek jídla 74 procent domácností, což je nejvyšší údaj za letošní rok.