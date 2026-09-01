Japonsko je pro nás klíčovým partnerem, řekl Macinka po jednání V4

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po schůzce ministrů zahraničí států visegrádské čtyřky s japonským kolegou řekl, že Japonsko je pro střední Evropu klíčovým partnerem. Šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár uvedl, že středoevropské země z uskupení visegrádská čtyřka (V4 – Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) chtějí prohloubit spolupráci s Japonskem ve vědě či v oblasti umělé inteligence.
Macinka uvedl, že možnosti spolupráce s Japonskem jsou také v kybernetické bezpečnosti a v sektoru pokročilých technologií. „Formát V4 plus Japonsko má význam, strategickou hodnotu a má jasnou vizi do budoucnosti. Můžeme to vidět v konkrétních projektech a investicích, které vytvářejí pracovní místa,“ řekl.
„Jsme připraveni rozšiřovat spolupráci zejména v oblasti vědy, technologií a především v důležité oblasti umělé inteligence,“ řekl Blanár po první ministerské schůzce během nynějšího slovenského předsednictví ve V4.
Japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi uvedl, že jeho země od roku 2003 prohlubuje kooperaci s regionem V4, ve kterém podniká řada japonských firem. Motegi za důležitou označil existenci férových obchodních podmínek v mezinárodním obchodě.