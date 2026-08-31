Tvořme koalice států hájící zájmy střední Evropy, vyzval Babiš


31. 8. 2026Aktualizovánopřed 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) při vystoupení ve slovinském Bledu vyzval k vytváření koalic členských zemí Evropské unie, které na unijní úrovni při vyjednávání o příštím rozpočtu EU budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti či kohezních fondů. Vyzdvihl důležitost spolupráce na půdorysu Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), kritizoval přístup Unie k migraci a také její klimatickou politiku Green Deal, která podle něj ničí český průmysl.

„Dnes je pro nás nejdůležitější vytvářet koalice,“ řekl Babiš na Bledském strategickém fóru, kde diskutoval se svými protějšky ze Slovinska, Chorvatska a Maďarska Janezem Janšou, Andrejem Plenkovičem a Péterem Magyarem. Konkrétně zmínil koalice přátel konkurenceschopnosti a také soudržnosti, které by se podle něj měly aktivně zapojit do vyjednávání o víceletém rozpočtu EU pro období 2028 až 2034.

„Musíme jim (institucím EU) vysvětlit, že pro nás není přijatelné, že členské státy dostanou méně peněz,“ dodal s odkazem na návrhy příštího unijního rozpočtu, které předložila Evropská komise.

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Visegrádskou skupinu označil Babiš za „budoucnost Evropy“. Uskupení se podle něj po letech „rozkladu“ vrátilo na scénu po vítězství Magyarovy strany v dubnových maďarských parlamentních volbách.

Premiér také vyjádřil přesvědčení, že budoucnost Evropy určí výsledky voleb v Polsku, Francii, Španělsku a Itálii v příštím roce a především pak evropské volby v roce 2029.

Předseda vlády v projevu rovněž opět kritizoval Green Deal, podle něj tato klimatická politika ničí průmysl. „Český průmysl za dobu jeho platnosti přišel o 6,5 miliardy eur (157 miliard korun). Prodraží život všem evropským občanům. A proto musíme společně bojovat za to, jak tuto energetickou strategii změnit,“ prohlásil Babiš, který závazky vyplývající z Green Dealu v roce 2019 coby tehdejší premiér podpořil.

Babiš rovněž kritizoval přístup EU k ruské válce proti Ukrajině. Podle něj se blok není ani schopen dohodnout, zda se má „snažit ukončit válku či nikoliv“, a málo mluví o míru.

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