Ruská válka na Ukrajině technologicky spojuje dva světy – opotřebovávací boje známé z minulého století a moderní technologie, které se zavádí a hned zkouší na bojišti. Udržovat rovnováhu mezi starou a novou válkou se snaží opravárenské jednotky, které poškozenou vojenskou techniku z fronty evakuují, opravují a vylepšují pro podmínky současných bojů. V utajené dílně pracují třeba i s vyprošťovacím pásovým vozidlem VT-55 československé výroby. To v moderní válce získalo novou podobu. Kovová klec ho chrání před útoky bezpilotních letounů.
U starších strojů mechanici těžce shánějí náhradní díly, protože původní výrobci už mnohdy zanikli. Nad těžkou vojenskou technikou vyráběnou ještě na základě zkušeností z druhé světové války ovšem postupně přebírají dominanci moderní technologie, elektronický boj nebo zavádění umělé inteligence.