VideoVojenští mechanici na Ukrajině pracují i se stroji československé výroby


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ruská válka na Ukrajině technologicky spojuje dva světy – opotřebovávací boje známé z minulého století a moderní technologie, které se zavádí a hned zkouší na bojišti. Udržovat rovnováhu mezi starou a novou válkou se snaží opravárenské jednotky, které poškozenou vojenskou techniku z fronty evakuují, opravují a vylepšují pro podmínky současných bojů. V utajené dílně pracují třeba i s vyprošťovacím pásovým vozidlem VT-55 československé výroby. To v moderní válce získalo novou podobu. Kovová klec ho chrání před útoky bezpilotních letounů.

U starších strojů mechanici těžce shánějí náhradní díly, protože původní výrobci už mnohdy zanikli. Nad těžkou vojenskou technikou vyráběnou ještě na základě zkušeností z druhé světové války ovšem postupně přebírají dominanci moderní technologie, elektronický boj nebo zavádění umělé inteligence.

Výběr redakce

Od pátku se ochladí a přijde déšť

Od pátku se ochladí a přijde déšť

Právě teď
Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla

Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla

04:28Aktualizovánopřed 4 mminutami
Bolsonaro a Lula se utkají ve druhém kole brazilských prezidentských voleb

Bolsonaro a Lula se utkají ve druhém kole brazilských prezidentských voleb

02:25Aktualizovánopřed 11 mminutami
Smrt pracovnice výzkumného ústavu vyvolala na Sibiři obavy z možné nákazy morem

Smrt pracovnice výzkumného ústavu vyvolala na Sibiři obavy z možné nákazy morem

03:31Aktualizovánopřed 20 mminutami
Ústav pro kontrolu léčiv prověřuje peptidové injekce z černého trhu

VideoÚstav pro kontrolu léčiv prověřuje peptidové injekce z černého trhu

před 22 mminutami
USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny

USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny

05:04Aktualizovánopřed 29 mminutami
Nezapomíná a neodpouští. Trump v primárkách ukázal sílu, s odbojnými republikány zúčtoval

Nezapomíná a neodpouští. Trump v primárkách ukázal sílu, s odbojnými republikány zúčtoval

před 52 mminutami
Cestovní kanceláře už prodávají first minute zájezdy na léto

VideoCestovní kanceláře už prodávají first minute zájezdy na léto

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Bosenskosrbský politik Dodik vyhlásil vítězství ve všeobecných volbách

Bývalý prezident Republiky srbské (RS) Milorad Dodik prohlásil, že jeho Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) ve všeobecných volbách udržel moc v této bosenské entitě a zároveň obhájil své křeslo v kolektivním předsednictvu Bosny a Hercegoviny. V povolebním projevu poděkoval americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a ruskému vládci Vladimiru Putinovi. V noci na pondělí o tom informovala agentura AFP.
00:44Aktualizovánopřed 8 mminutami

Bolsonaro a Lula se utkají ve druhém kole brazilských prezidentských voleb

Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, do kterého po nedělním hlasování postoupil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a stávající hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva. Podle agentur to uvedl brazilský volební úřad. Po sečtení 99 procent hlasů získal Bolsonaro 47,22 procenta hlasů, jeho levicový soupeř 44,94 procenta. Ani jeden tak nedosáhl na nadpoloviční většinu potřebnou k vítězství v prvním kole.
02:25Aktualizovánopřed 11 mminutami

Smrt pracovnice výzkumného ústavu vyvolala na Sibiři obavy z možné nákazy morem

Smrt osmadvacetileté pracovnice protimorového výzkumného ústavu v ruské Irkutské oblasti vyvolala obavy z možného výskytu moru, píše americká stanice CNN. Podle místních médií, na která odkazuje web Euronews, žena při práci rozbila zkumavku s bakterií způsobující toto onemocnění. Ruské úřady však nákazu morem nepotvrdily a uvádějí, že žena zemřela na zápal plic neznámého původu. Hygienická situace v oblasti je podle nich stabilní.
03:31Aktualizovánopřed 20 mminutami

USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny

Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva umístěné na letecké základně Fairford na západě Anglie. Učinily tak po incidentu, který britské úřady vyšetřují jako možný teroristický útok na základnu využívanou Američany k útokům na cíle v Íránu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na prohlášení představitele Pentagonu.
05:04Aktualizovánopřed 29 mminutami

Nezapomíná a neodpouští. Trump v primárkách ukázal sílu, s odbojnými republikány zúčtoval

Prezident USA Donald Trump je podle řady průzkumů neoblíbený u amerických voličů – a ukázalo se to i během primárních voleb jeho domovské Republikánské strany. Vysoký počet politiků, které šéf Bílého domu podpořil, se o mandát v Kongresu během listopadových voleb ucházet nebude. V americké politice se jedná o dlouhodobě sledovaný ukazatel vlivu prezidentů. Přesto Trump demonstroval, že má stále značnou sílu – dokázal totiž „odstranit“ kandidáty, se kterými měl politický nebo osobní spor.
před 52 mminutami

VideoVojenští mechanici na Ukrajině pracují i se stroji československé výroby

Ruská válka na Ukrajině technologicky spojuje dva světy – opotřebovávací boje známé z minulého století a moderní technologie, které se zavádí a hned zkouší na bojišti. Udržovat rovnováhu mezi starou a novou válkou se snaží opravárenské jednotky, které poškozenou vojenskou techniku z fronty evakuují, opravují a vylepšují pro podmínky současných bojů. V utajené dílně pracují třeba i s vyprošťovacím pásovým vozidlem VT-55 československé výroby. To v moderní válce získalo novou podobu. Kovová klec ho chrání před útoky bezpilotních letounů.
před 1 hhodinou

Brazilci odvolili v prvním kole prezidentských voleb, rozhodovali mezi Lulou a Bolsonarem

V Brazílii v neděli proběhlo první kolo volby prezidenta, který největší latinskoamerickou zemi povede v příštích čtyřech letech. Šanci na vítězství mezi více než desítkou kandidátů mají současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a jeho ideologický protějšek, pravicový senátor Flávio Bolsonaro. K volbám mohlo jít na 160 milionů voličů. Očekává se, že nikdo nezíská přes 50 procent hlasů a o hlavě státu se rozhodne až ve druhém kole 25. října.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Ve volbách do předsednictva Bosny vedou nacionalisté a levice, píše Reuters

V Bosně a Hercegovině se v neděli konaly všeobecné volby. Voliči rozhodovali o skladbě celostátních orgánů – tedy parlamentu a kolektivního předsednictva země – a také parlamentů dvou entit, Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské, které stát tvoří. Složení tříčlenného předsednictví by dle předběžných výsledků mělo zůstat téměř nezměněné. Změnil se pouze reprezentant chorvatské menšiny. Tím by se měla stát Darijana Filipovičová. Podle agentury Reuters předběžné výsledky do tříčlenného předsednictva naznačují úspěch levice a nacionalistů.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026