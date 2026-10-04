Turek se na facebooku omluvil Seznamu za tvrzení o nahlížení do e-mailů

Poslanec Motoristů Filip Turek se v neděli na svém facebookovém profilu na základě rozhodnutí soudu omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. K soudem nařízené omluvě přidal vyjádření, podle něhož Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Turek se za své výroky musel nedávno omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha.
Seznam v žalobě odkazoval na dubnové výroky z pořadu na kanálu Xaver Live. V něm Turek řekl, že do e-mailu na Seznamu „se vám dívá každej, kdo tam pracuje, pomalu“ a že tyto e-mailové schránky nejsou bezpečné. Výroky pak šířil i na sociálních sítích.
Podle soudu jsou ovšem nepravdivé a nepodložené. Soud Turka v červnu vyzval, aby se k žalobě vyjádřil. Poslanec to ve lhůtě neudělal, podle soudu tak mlčením nárok Seznamu na omluvu uznal. Nařídil mu se omluvit a zaplatit náklady spojené s žalobou.
Turek v nedělní omluvě uvedl, že jeho výrok je nepravdivý a ničím nepodložený a že se omlouvá. Dodal, že místo aby trávil čas u soudu, raději pracoval. „V mezičase jsme v jednotlivých resortech proškrtali stovky milionů korun za státní mediální kampaně. Média Seznamu a Seznam samotný byl jedním z příjemců těchto peněz. Tyhle peníze jsou pryč. Musí to bolet, jsme hrozní, já vím,“ napsal mimo jiné vládní poslanec.
Turek zaslal ekologické organizaci Hnutí Duha prostřednictvím datové schránky omluvu za svůj výrok, v němž ji spojil s úmrtími při povodních, a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. Oznámil, že se tato vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Organizace jeho omluvu zveřejnila v pátek na webu, na facebook ji poslanec zatím nepřidal. Turek tehdy na dotaz ČTK sdělil, že v následujících dnech zveřejní na facebooku i své vyjádření k omluvě Hnutí Duha.